Day-2 d’azione in Bahrain per i test di F1 che precederanno di una settimana il via del Mondiale 2023. Tutti i team sono impegnati nell’impianto di Manama per delle sessioni oltremodo importanti, l’ultima prova in vista del primo turno di prove libere.

Mercedes, Ferrari e Red Bull sono le osservate speciali, mentre Aston Martin attende in pista Lance Stroll. Ricordiamo che il canadese è stato rallentato nella sua preparazione da una scivolata in bici, il compagno di squadra di Fernando Alonso è stato rimpiazzato ieri da Felipe Drugovich.