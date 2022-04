A distanza di due settimane dal combattutissimo round di Jeddah, la Formula 1 torna in pista per il terzo appuntamento stagionale sul circuito di Melbourne. Dopo due anni di assenza dal calendario, il GP Australia è pronto per regalare un week-end che si preannuncia equilibrato, con Leclerc e Ferrari al vertice delle classifiche Piloti e Costruttori. Seguite con noi la cronaca web della prima sessione di prove libere, con gli aggiornamenti minuto per minuto dal tracciato australiano.