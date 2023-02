Il prossimo weekend sarà certamente storico per la F.E, che per la prima volta nella sua storia correrà ad Hyderabad. La città indiana, situata proprio nel cuore dello Stato, ospiterà il quarto round di una Season 9 che fino ad ora ha visto il dominio delle vetture spinte dal powertrain Porsche, con la doppia gara di Dir’Yya che ci ha consegnato uno scatenato Pascal Wehrlein in testa alla classifica.

Il tracciato

Sarà tutto nuovo per la F.E, e i piloti dovranno trovare da subito la confidenza giusta con il circuito. Il tracciato sarà lungo 2.835 km, ed è stato ricavato sulle rive del lago Hussain Sagar, accanto ai giardini più importanti della città. Una location importante, che segnerà il ritorno dell’India in un Campionato del Mondo dopo l’uscita dal calendario di F.1, con l’ultima edizione del GP iridato nel 2013.

Momento importante sarà certamente la staccata dopo la partenza, con la prima variante che potrebbe mettere in difficoltà più di un pilota. Dopo un lungo rettilineo, curva 3 è uno stretto tornante destrorso, in cui sarà posizionata la zona in cui poter attivare l’attack mode. La seconda sezione appare più movimentata, con una lunga serie di pieghe tra la 7 e la 14, in cui sarà fondamentale non perdere la traiettoria ideale.

In totale, il tracciato di Hyderabad avrà 18 curve, di cui le ultime tre a 90° che immettono sul rettifilo di partenza. “Sarà una pista nuova per tutti, e noi non vediamo l’ora di fare del nostro meglio davanti al nostro pubblico”, ha dichiarato Lucas Di Grassi, pilota di punta del team di casa Mahindra, che deve rifarsi dopo un weekend arabo da dimenticare.

La classifica

Come detto, Pascal Wehrlein guida la classifica della F.E dopo le prime tre gare, con un dominio assoluto fatto registrare in Arabia Saudita. Alle spalle del tedesco di Porsche, troviamo Jake Dennis: il britannico di Andretti ha all’attivo la vittoria di Città del Messico, oltre al podio di Dir’Yya. Certo, al momento la Porsche 99X Electric Gen3 pare essere la vettura da battere, ma la stagione è solo all’inizio.

Buoni segnali lanciati anche da Envision, Jaguar e McLaren. Il team inglese al momento ha Seb Buemi in terza posizione, davanti a Sam Bird (terzo nella prima gara araba) e Jake Hughes, che ha già ottenuto la sua prima pole in carriera.

Dopo un inizio titubante, sarà l’occasione per capire se Maserati stia veramente cominciando la risalita, in seguito ai punti portati a casa da Mortara durante l’ultima gara disputata. La casa del Tridente sembra al momento essere ancora in difficoltà nella gestione dell’energia durante la gara, così come DS Penske, che monta il powertrain gemello. Hyderabad dovrà dare risposte importanti ad entrambi i team, senza ombra di dubbio.

Gli orari del weekend

Venerdì 10 febbraio

FP1: 11:55-12:45 (Sportmediaset.it, Youtube Formula E Official Channel)

Sabato 11 febbraio

FP2: 03:35-04:25 (Sportmediaset.it, Youtube Formula E Official Channel)

Q: 06:10-07:25 (Sky Sports Arena, Sportmediaset.it, Discovery+)

E-Prix: 10:30-12:00 (Sky Sports Arena, Canale 20, Discovery+)

Nicola Saglia