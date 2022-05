Si conclude il weekend del CIV all’Autodromo di Vallelunga con ben nove gare ricche di spettacolo. Nella gara 2 di Moto3, Nicola Carraro firma la seconda vittoria del weekend. Matteo Vannucci è stato il dominatore assoluto nella gara 2 di Supersport 300. Vittoria invece per Sara Sánchez nella Women’s European Cup.

MOTO3: CARRARO CONQUISTA ANCHE GARA 2

Gara emozionante in Moto3, con una lotta aperta per le prime tre posizioni fino all’ultimo giro. Nicola Carraro scattava dalla pole position e ha dato gas fin da subito con un ritmo spettacolare dalla prima posizione. Il tentativo di fuga di Carraro però è finito nel quarto giro quando i tre inseguitori Vicente Pérez, Cesare Tiezzi e Biagio Miceli si sono avvicinati.

Con Pérez ritirato all’ottavo giro per problemi tecnici, la lotta per il podio si concentrava su Carraro, Miceli e Tiezzi. Dopo un susseguirsi di sorpassi al limite, i tre sono arrivati all’ultimo giro molto vicini. Carraro sorpassa Tiezzi e si mette in prima posizione, prendendo qualche metro di vantaggio che gli permette di vincere la gara. Nicola Carraro replica il successo di gara 1 e chiude un weekend impeccabile come leader con 81 punti.

Cesare Tiezzi è il secondo classificato. Miceli scivola nella lotta finale con Tiezzi, ma nonostante questo, incrocia la bandiera a scacchi in nona posizione. Il podio lo completa Cristian Lolli che approfitta dell’errore di Miceli. La top cinque la chiudono Michele Amadori e Alessio Mattei.

SS300: GARA 2 IN SOLITARIA PER VANNUCCI

La gara 2 della Supersport 300 si è disputata in condizioni di asciutto con Matteo Vannucci in pole position. Gara ridotta a dieci giri per la doppia interruzione causa pioggia nella gara precedente del National Trophy 1000.

Vannucci, il campione in carica della SS300, ha preso subito la testa e ha imposto un passo gara serrato. Ha dominato dal primo all’ultimo giro ed è l’autore della vittoria con un vantaggio di cinque secondi sui diretti avversari. Leonardo Carnevali e lo spagnolo Óscar Núñez Roldán sono stati i protagonisti di un’intensa lotta per il podio e hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo.

Alfonso Coppola quarto, Filippo Rovelli quinto e Samuele Marino sesto sono stati gli spettatori d’eccezione della lotta Carnevali-Núñez. In settima posizione troviamo Antonio Frappola con Davide Conte, Diego Goretti e Mattia Capogreco a sigillare la top 10.

Giornata difficile per il vincitore di gara 1, Emanuele Vocino, che ha avuto un contatto di gara con Manuel Bastianelli e successivamente è caduto chiudendo in 30° posizione. Vocino è secondo nel mondiale a 24 punti dal leader Vannucci.

WOMEN’S EUROPEAN CUP: DOPPIETTA SPAGNOLA CON SÁNCHEZ E NEILA

La gara della Women’s Cup ci ha regalato una battaglia combattuta per la vittoria con un ballo di sorpassi tra Sara Sánchez, Beatriz Neila Santos e Roberta Ponziani.

Nell’ultimo giro, la spagnola Sara Sánchez si è presa la prima posizione ed è volata verso la vittoria chiudendo a sette decimi dalla sua inseguitrice. Alle sue spalle, la campionessa in carica Beatriz Neila Santos che firma la doppietta spagnola a Vallelunga. Terza posizione per Roberta Ponziani che ci ha provato fino alla fine ed è passata sotto il traguardo a pochi millesimi da Neila.

Sánchez, Neila e Ponziani con un passo gara eccezionale non hanno lasciato speranze alle loro rivali che hanno dovuto lottare per le restanti posizioni. Alla fine, quarta piazza per Aurelia Cruciani davanti a Josephine Bruno. Sesta Sara Cabrini, settima posizione per la cilena Isis Carreño e ottava Sabrina della Manna. La top ten la chiude la pilotessa israeliana Ran Yochay e Martina Guarino.

