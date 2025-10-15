IGTC | 8h Indianapolis: BMW contro Porsche per il titolo 2025

Ultimo round a Indianapolis nell’Intercontinental GT Challenge 2025 con la prova da 8h valida anche come finale del GT World Challenge America Powered by AWS. La serie globale di SRO torna negli USA, BMW sfida Porsche per il titolo costruttori.

Credits: Gruppe C Photography/SRO

8h a Indy per la finale dell'IGTC e del GTWC America

Una volta archiviata la 1000km Suzuka, dominata da BMW Motorsport, il marchio bavarese ha 127 punti contro i 109p di Porsche che ha saputo vincere la 24h di Spa-Francorchamps.

Rutronik Racing ha completato al primo posto la corsa belga tra gli equipaggi iscritti all’IGTC nonostante il secondo posto assoluto nel singolo round del GT World Challenge Europe che ha premiato la Lamborghini di Grasser Racing Team.

La lotta è apertissima tra i due costruttori, mentre sono quattro i piloti in bagarre alla vigilia della finale. Kelvin van der Linde precede di 5 punti Raffaele Marciello (85 a 80), mentre dobbiamo scendere a 75p ed a 53p per trovare Augusto Farfus e Charles Weerts.

Credits: Gruppe C Photography/IGTC

Presente Valentino Rossi e tanti altri big in PRO

Per la prima volta la 8h Indy avrà la presenza di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ è atteso con la BMW #46 di WRT insieme a Kelvin van der Linde e Charles Weerts. la compagine di Vincent Vosse schiererà anche la gemella #777 con Raffaele Marciello, Augusto Farfus ed Al Faisal Al Zubair.

WRT ha dovuto necessariamente inserire un pilota Silver per equipaggio a differenza dello scorso anno. SRO ha imposto a tutti gli ‘ospiti’ del GTWC America di adattarsi alle regole del campionato americano che anche per la categoria PRO prescrive la presenza nell’equipaggio di un ‘Silver Driver’ insieme al ‘Gold/Platinum’

BMW ha diviso i contendenti per il titolo quindi di fatto solo van der Linde e Marciello possono contendersi il campionato. I due hanno dominato la 1000km di Suzuka imponendosi con Charles Weerts.

Le due BMW della compagine belga spiccano in PRO insieme alle due unità di Random Vandals Racing. Conor Daly si prepara per collaborare con Connor De Phillippi/Kenton Koch, virtualmente in controllo del GTWC America con un buon margine nei confronti della Mercedes AMG GT3 EVO #34 JMF Motorsport di Michai Stevens/Mikael Grenier.

Credits. GTWC America/SRO

La vettura citata riceverà il supporto di Lucas Auer per la 8h Indianapolis. Per Mercedes presente anche la #888 GMR di Maro Engel/Luca Stolz/Tom Kalender e la #80 Lone Star Racing di Jules Gounon/Lin Hodenius/Maxime Martin.

Porsche risponde presente con RS1 con la coppia composta da Jan Heylen/Alex Sedgwick #18 (Alessio Picariello). SRO America riaccoglie anche Wright Motorsport #120 con i campioni 2024 Adam Adelson/Elliott Skeer in azione con Laurin Heinrich ed Earl Bamber Motorsport #61 di Adrian D’Silva /Sven Müller /Ricardo Feller

PRO Am, lotta aperta alla 8h Indianapolis 2025

Certamente interessante anche la categoria PRO Am con i campioni del GTWC America Robby Foley/Justin Rothberg (Turner Motorsport BMW #29) pronti per lottare contro Matt Bell/Blake McDonald (DXDT Racing Corvette #11).

Torna invece la Mercedes #04 Crowdstrike by Riley che vinse la serie nel 2023 con Colin Braun/George Kurtz. La coppia ritrova il GTWC America dopo aver partecipato alla 24h di Spa, insieme a loro il giovane promettente Toby Sowery.

Credits. GTWC America/SRO

In PRO Am spiccano anche due dei tre contendenti per nell’Indipendent Cup dell'Intercontinental GT Challenge. Robert Renauer ed Antares Au condividono il primato in classifica con 43 punti, mentre in terza posizione è presente Kenny Habul con 37p.

L'australiano correrà con il proprio team, il 75 Express, al volante di una Mercedes AMG GT3 EVO. L'ex vincitore della 12h Bathurst riceverà il prezioso supporto della stella del Repco Supercars Championship Chaz Mostert e del due volte campione NTT IndyCar Series Will Power.

Debutto in GT3 per l'ex campione della Indy 500 che originariamente avrebbe dovuto militare nella Rolex 24 at Daytona del 2023 sempre con 75 Express Racing Mercedes (in GTD nel caso specifico).

In PRO AM è presente come extra del GTWC America Porsche #21 Blattner Company by Herberth Motorsport di Dustin Blattner /Alfred Renauer /Dennis Marschal. Il primo ed il terzo citato hanno vinto nel 2025 tutte le classifiche possibili del GTWC Europe e la 24h di Spa in Bronze Cup

Luca Pellegrini