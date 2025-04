F1 | GP Bahrain, gara: la cronaca live

Primi segnali di ripresa per la Scuderia di Maranello con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto, mentre da dietro Verstappen riesce a superare Gasly all'ultimo per passare in sesta posizione.

Doppio piazzamento a punti con Ocon ottavo e Bearman decimo, soddisfazione anche per Tsunoda che rimette la seconda Red Bull in top 10, peccato Kimi Antonelli, solo undicesimo in una gara condizionata dalle strategie e dalla Safety Car