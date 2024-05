WEC | 6 ore di Spa-Francorchamps, la cronaca live

Con Le Mans sempre più in vista, le auto e i piloti del FIA World Endurance Championship 2024 sono pronti ad accendere i motori in Belgio per la 6 ore di Spa-Francorchamps. L'appuntamento, noto nel paddock per aver ospitato il FIA WEC fin dalla sua prima stagione e per essere l'ultimo step di preparazione verso la leggendaria 24 Ore, vedrà anche una lotta molto accesa per la classifica iridata.

Attese al riscatto le Ferrari 499P che ad Imola sono state tradite dal meteo, buttando così una possibile vittoria dopo la tripletta nelle qualifiche. Il Cavallino Rampante andrà di nuovo a sfidare una Porsche leader del Mondiale Costruttori e una Toyota che ha aperto il suo registro di vittorie in Italia. Cadillac, Peugeot e Hertz Team JOTA con soli due piloti a Spa, anche per via del clash nel calendario tra il WEC e la Formula E, in pista anch'essa per il double header dell'E-Prix Berlino.