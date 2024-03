F1 | GP Arabia Saudita, qualifiche: la cronaca live

Max Verstappen conquisterà la pole nel GP dell'Arabia Saudita? Cresce l'attesa per il via delle qualifiche della seconda tappa del Mondiale, Red Bull sfida il resto del gruppo dopo il successo di settimana scorsa in Bahrain.

Occhi puntati sulla Ferrari che non vedrà Carlos Sainz, out per un'appendicite. Il #55 dello schieramento verrà sostituito da Oliver Bearman, regolarmente iscritto in FIA F2 con i colori di PREMA.