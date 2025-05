FIA WEC | 6 ore di Spa-Francorchamps, la cronaca LIVE

Nella regione delle Ardenne è tutto pronto per dare il via alla 6 ore di Spa-Francorchamps, terza prova del FIA World Endurance Championship 2025. Lo storico circuito belga rappresenterà l'ultimo banco di prova importante per i 36 equipaggi divisi tra Hypercar e LMGT3 in vista della 24 Ore di Le Mans del mese prossimo, oltre che una tappa importante per il campionato stesso.

Tutti gli occhi sono puntati sulle Ferrari 499P che, dopo la tripletta rifilata in qualifica e la pole position di Antonio Fuoco sulla #50, puntano alla terza vittoria consecutiva. Da non sottovalutare però Peugeot, Cadillac e Alpine subito dietro in quella che potrebbe essere una grande lotta per il podio e occhio anche a Porsche e Toyota che, dopo una qualifica disastrosa, cercheranno di rimontare in una 6 ore che, come al solito, promette grande spettacolo.

Alfredo Cirelli - Andrea Mattavelli