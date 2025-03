MotoGP | GP Thailandia, inizia il Mondiale: la cronaca LIVE della Sprint

A Buriram, in Thailandia, scatta finalmente il Mondiale MotoGP 2025 con la gara Sprint. Una stagione che è piena di novità, su tutte quella di Marc Márquez in Ducati ufficiale, con lo spagnolo che ha iniziato al meglio questo nuovo capitolo della sua carriera conquistando la prima pole position della stagione. Lo spagnolo precede il fratello Alex, estremamente convincente anche in questo primo weekend dopo un inverno eccezionale e sempre nella parte altissima della classifica, e Pecco Bagnaia, che in questo fine settimana sta un po' inseguendo.

Tra le altre novità, da tenere sott'occhio in questo primo fine settimana del Mondiale ci sono le Aprilia, con Bezzecchi e Ogura alla loro prima uscita ufficiale con la RS-GP, le Yamaha che ora contano anche sul supporto di Pramac e le KTM che - reduci da un inverno complesso - hanno rivoluzionato la loro line-up e vedono ora nel team ufficiale Pedro Acosta. Assente Jorge Martin, con il campione del mondo costretto a rinviare il suo debutto con l'Aprilia per un infortunio rimediato a inizio settimana.

Pronti a seguire insieme in questa diretta il primo assaggio di ciò che ci può aspettare in questo 2025 di una MotoGP interessantissima? Vi ricordiamo di aggiornare la pagina per visualizzare gli ultimi update.

Mattia Fundarò