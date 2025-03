F1 | GP Cina, Gara: la cronaca live

Ritorna sulla terra il Cavallino con un quinto posto di Charles Leclerc dietro a Verstappen e un sesto posto di Lewis Hamilton cui strategia a due soste non ha funzionato: Ferrari che viene rimandata al prossimo triple header Suzuka-Bahrain-Jeddah.

Doppio piazzamento a punti per la Haas con un ottimo Esteban Ocon settimo e un altrettanto efficace Oliver Bearman decimo, in mezzo Andrea Kimi Antonelli in ottava e Alex Albon in nona posizione.