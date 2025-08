WRC | Rally Finlandia: Rovanperä senza rivali dopo un sabato perfetto

Kalle Rovanperä chiude al comando il sabato del Rally Finlandia 2025 dominando la scena. Il padrone di casa non sbaglia nulla ed allunga sul resto dello schieramento completando la giornata con oltre trenta secondi di scarto sui compagni di squadra Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier. Toyota monopolizza il podio provvisorio, lontane le Hyundai.

Credits: Toyota GR

Rally Finlandia: Rovanperä senza rivali

Dopo aver chiuso al comando il day-1 con un margine relativamente ridotto sui rivali, l'inizio della giornata di sabato ha segnato l'allungo in classifica di Kalle Rovanperä. Il padrone di casa non ha commesso il minimo errore prendendo il largo sulla concorrenza mostrando un ritmo semplicemente superiore alla concorrenza.

La Toyota Yaris GR Rally1 ha chiuso la mattinata con oltre 10 secondi di scarto nei confronti delle Hyundai I20N Rally1 di Thierry Neuville e Adrien Fourmaux. Quest'ultimo è riuscito a prendere il podio provvisorio sulla Toyota di Takamoto Katsuta, attaccato a più riprese dal teammate Sami Pajari e Sébastien Ogier.

Da segnalare al termine della SS14 (Leustu 1 - 16.44 km), ultimo impegno della mattinata, un problema ai freni per Neuville che ha permesso a Fourmaux di avvicinarsi al compagno di squadra. Doverosa parentesi invece per Rovanperä, vincitore di una Stage per la 250ma volta in carriera.

Rally Finlandia, le forature condannano Hyundai

Il pomeriggio del Rally Finlandia 2025 non ha sorriso a Hyundai Motorsport. La SS16 ha infatti visto precipitare in classifica Neuville e Fourmaux, entrambi in difficoltà in seguito ad una foratura alla gomma anteriore destra. Katsuta ha ereditato automaticamente la seconda posizione davanti ad Ogier ed al britannico Elfyn Evans.

Dominio invece per Rovanperä, in pieno controllo della classifica con un considerevole margine di trenta secondi sui compagni di squadra. Ricordiamo che il nativo di Jyväskylä non ha mai vinto l'appuntamento di casa, sempre tradito da qualche imprevisto.

SS17-18: tripletta Toyota all'orizzonte? Forse anche qualcosa di più

Le ultime due speciali non hanno cambiato le carte in tavola confermando tre Toyota nelle prime tre posizioni. Katsuta e Ogier, rispettivamente a +36 ed a +42 dalla vetta, si sono classificati davanti ad Evans e Pajari.

Cinque GR Yaris Rall1 capitano quindi la scena con quasi 1 minuto di scarto su Neuville e Fourmaux. Giornata disastrosa in generale per Hyundai con Ott Tanak che ha rimediato una penalità di 5 minuti per aver urtato un delegato che stava controllando le sue gomme alla fine della SS7. Il leader del Mondiale ha anche subito una sanzione sospesa di 35 punti nella classifica generale, provvedimento che, se applicato, potrebbe decidere le sorti del campionato.

Programma ridotto domani per il FIA World Rally Championship con solo due speciali. Il percorso prevede due passaggi sulla Ouninpohja di 23.98 km, il secondo sarà come sempre catalogato come ‘Power Stage’.

Luca Pellegrini