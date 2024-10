F1 | GP Messico, Qualifiche: la cronaca live

Si comincia a fare sul serio in Città del Messico con la sessione di qualifiche valida per il GP Messico, 21a tappa del Mondiale di Formula 1 2024. Tanta l'attesa per l'idolo nazionale Sérgio Perez ma anche per una Ferrari che, dopo la doppietta di Austin, si è confermata davanti nelle libere del venerdì con Carlos Sainz e vorrà riconfermarsi in lotta per le prime file.

Occhio alla McLaren e a un Lando Norris che punteranno al riscatto dopo il GP Stati Uniti, soprattutto per tenere aperto un Mondiale Piloti per il momento saldamente nelle mani di un Max Verstappen che però, potrebbe fare i conti con un weekend molto difficile dopo gli innumerevoli problemi alla sua power unit che lo hanno tenuto fermo per gran parte della giornata di venerdì.