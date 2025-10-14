ELMS | In tre per il titolo nella finale di Portimao

Ultimo round questo weekend per quanto riguarda l'European Le Mans Series in quel di Portimao. LMP2, LMP2 PRO AM e LMGT3 si sfidano in Portogallo per il titolo nelle rispettive categorie ed ottenere automaticamente il pass per la prossima 24h Le Mans.

In tre in lotta tra LMP2 ed LMP2 PRO Am

La classe LMP2, dopo l'avvincente 4h Silverstone, premia VDS Panis Racing. Charles Milesi/Oliver Gray/Esteban Masson #48 sono in testa alla serie con due successi all'attivo (Imola & Spa), uno in meno rispetto ad IDEC Sport #18 che ha saputo primeggiare nel Regno Unito, a Le Castellet ed a Barcellona (senza il successo overall).

Sono 81 i punti del tridente citato contro i 75p di Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/Daniel Juncadella #18 ed i 74p dell'ORECA 07 Gibson LMP2 #34 Inter Europol Competition di Jakub Smiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly.

Out dalla contesa tutti gli altri protagonisti della classe LMP2: niente da fare quindi per United Autosports, Algarve Pro Racing, Iron Lynx - Proton e Nielsen Racing dopo cinque delle sei competizioni previste.

In LMP2 PRO Am invece la sfida per il successo è tra Kriton Lendoudis/Olli Caldwell/Alex Quinn (Algarve Pro Racing #20 ), PJ Hyett/Louis Delétraz/Dane Cameron (AO by TF #99) e François Perrodo/Matthieu Vaxivière/Alessio Rovera (AF Corse #83).

Nell'ordine gli equipaggi vantano 91p, 82p, 66p, restano da assegnare gli ultimi 26 (1 per la qualifica e max 25p per la singola 4h Portimao) La lotta è serrata soprattutto tra i portoghesi e gli americani che hanno perso il primato proprio a Silverstone chiudendo in seconda piazza.

Tutti contro tutti in LMGT3, in sette per il pass a Le Mans

Come nelle altre realtà anche in LMGT3 verrà concesso un invito per la prossima edizione della 24h Le Mans. Sete equipaggi si contendono l'ambito premio, tre i costruttori rimasti matematicamente in gioco.

Ferrari è il brand più rappresentato, ma sono da tenere in considerazione anche l'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #59 Racing Spirit of Leman di Clement Mateu/Erwan Bastard/Valentin Hasse-Clot e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #82 TF Sport di Hiroshi Koizumi/Charlie Eastwood/Rui Andrade.

Secondo e terzo posto nell'ordine per le due auto citate a quota 54p e 52p contro i 66p della Ferrari 296 GT3 #50 Richard Mille AF Corse di Custodio Toledo/Lilou Wadoux/Riccardo Agostini.

Menzione anche per Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy (Iron Dames Porsche #85), Takeshi Kimura/Ben Tuck (Kessel Racing Ferrari #57 ), Duncan Cameron / Matthew Griffin/ David Perel (Spirit of Racing Ferrari #55) e Michael Wainwright/Riccardo Pera/Tom Fleming (GR Racing Ferrari #86), rispettivamente a 47p (#85 & #57), 44p e 43p.

Sabato la competizione sulla distanza delle 4h. Presenti come sempre in azione anche le LMP3 che hanno già eletto campioni Adrien Closmenil/Theodor Jensen/Paul Lanchere (CLX Motorsport Ligier JS P325 - Toyota #17) . L'equipaggio citato ha vinto quatto delle cinque prove disputate chiudendo in anticipo i conti nella propria categoria.

Luca Pellegrini