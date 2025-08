GTWC Europe | Magny-Cours, race-1: Lamborghini in festa con Pepper/Engstler

Lamborghini torna a festeggiare nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Magny-Cours imponendosi nella race-1 con Luca Engstler/Jordan Pepper. I vincitori della 24h di Spa si impongono in Francia davanti alla Porsche #96 Rutronik Racing di Sven Muller/Patrick Niederhauser ed alla BMW #32 WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde.

GTWC Europe Magny-Cours: Ferrari #51 subito rallentata

Luca Engstler (GRT Lamborghini #63) e Patric Niederhauser (Rutronik Racing Porsche #96) hanno gestito la prima e la seconda piazza in partenza davanti alla Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse - Francorchamps Motor.

Alessio Rovera ha però dovuto alzare prematuramente bandiera bianca, spinto in testacoda alla frenata ‘Adelaide’ dalla McLaren #111 CSA Racing di Jim Pla. L'italiano, incolpevole, è stato poi colpito leggermente dalla Ferrari #69 Emil Frey Racing, leader in Gold Cup con Chris Lulham.

Lamborghini #63 vs Porsche #96 per la vittoria

Il primo stint è continuato regolare ad eccezione di un contatto sempre Barwell Motorsport Lamborghini #78, HRT Ford #64 e Tresor Attempto Racing Audi #99. L'Adelaide è stata ancora una volta protagonista, la Safety Car è intervenuta per rimuovere la )Ford e l'Audi rimaste ferme dopo l'incidente.

La classifica è cambiata dopo il pit stop. La Porsche #96 si è ritrovata davanti alla Lamborghini #63, la lotta per il successo si è accesa negli ultimi minuti con Jordan Pepper determinato a scavalcare Sven Muller.

Il duello si è deciso a 10 minuti dalla fine dopo un breve FCY per rimuovere la McLaren 720S GT3 EVO #112 ferma nel secondo segmento di pista in seguito ad un contatto con Darren Leung (Paradine Competition BMW #991 - Bronze).

Pepper ha infilato Muller, Lamborghini è tornata a vincere in Sprint Cup ottenendo un trofeo che mancava dal 2021 quando Emil Frey Racing dominò la scena in Olanda in quel di Zandvoort.

WRT firma un nuovo podio grazie ad una sosta perfetta. Kelvin van der Linde e Charles Weerts completano la Top3 chiudendo davanti alla Mercedes #48 Winward Racing di Lucas Auer/Maro Engel e l'AMG GT3 EVO #9 Boutsen VDS di Maxi Goetz/Luca Stoz.

GTWC Europe Magny-Cours: bis per Comtoyou e Garage 59 tra Silver e Gold Cup

Sesto e settimo posto assoluto per i vincitori di Gold e Silver Cup. La McLaren #58 Garage 59 di Thomas Fleming/Louis Prette si è imposta nella prima classe citata battendo Jens Klingmann/ Al Faisal Al Zubair (AlManar Racing by WRT BMW #777) e Leonardo Moncini/Sebastian Øgaard (Tresor Attempto Racing Audi #99).

Dopo il successo di Misano in race-2 invece tornano al successo in Silver Kobe Pauwels/ Jamie Day (Comtoyou Racing Aston Martin #21). Il belga ed il britannico ottengono dalla pole il successo davanti a Marcos Siebert/ Jef Machiels (AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari #52) e Aurelien Panis/ Cesar Gazeau (Boutsen VDS Mercedes #10).

Seconda gioia del 2025 anche per Bastian Buus/ Bashar Mardini (Lionspeed GP Porsche #89) in Bronze Cup. Seconda piazza per la Mercedes AMG GT3 EVO #81 Winward Racing di Rinat Salikhov/Marvin Dienst davanti alla Loris Spinelli/ Dmitry Gvazava (Imperiale Racing Lamborghini #85). Il podio è cambiato nel post gara, la direzione gara ha infatti penalizzato la BMW #991 Paradine Competition colpevole dell'esclusione della McLaren #112 CSA Racing.

Domani Q2 e race-2 a Magny-Cours per quanto riguarda il GTWC Europe. La seconda competizione scatterà alle 15.15, live su YouTube e per l'Italia anche su Sky Sport.

Luca Pellegrini