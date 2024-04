F1 | GP Giappone: gara, la cronaca live

Dai stewards sembra che si stia riflettendo sull'ordine della griglia per la ripartenza: anche se non è stato completato un giro secco, per i regolamenti della FIA potrebbe bastare anche solo un settore per determinare la nuova griglia.



Visto che la bandiera rossa è stata chiamata appena dopo il settore 1, potremmo avere una griglia rivista nel centro gruppo, con Hulkenberg e Bottas che per esempio partirebbero 10° e 11° dopo la grande partenza mentre Tsunoda scenderebbe al 12° posto.