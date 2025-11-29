F1 | GP Qatar, Sprint: la cronaca LIVE

A Lusail si accendono già i riflettori su un sabato che potrebbe dirci molto sulla lotta iridata: è il momento della Sprint del GP Qatar di Formula 1 che assegnerà i primi punti iridati del penultimo round di questo appassionante Mondiale 2025. La gara corta dalla durata prevista di 19 giri vedrà Oscar Piastri partire dalla pole, con l'australiano della McLaren che sarà chiamato a vincere per non abbandonare le ultime speranze iridate.

Alle sue spalle dopo la sorpresa George Russell troveremo Lando Norris ad aprire la seconda fila, con il britannico che ha un vantaggio di 24 punti sul suo compagno e su Max Verstappen. La missione di quest'ultimo sarà limitare i danni dopo la difficile giornata di ieri che lo ha visto qualificarsi in P6 dietro per la prima volta al suo compagno Red Bull Yuki Tsunoda. Poche ambizioni di risultato in casa Ferrari con Charles Leclerc nono e Lewis Hamilton P18 in griglia.

Andrea Mattavelli