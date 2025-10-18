F1 | GP Stati Uniti, Qualifiche: la cronaca LIVE
Dopo le emozioni della gara Sprint, seguite con la nostra diretta testuale la sessione di qualifiche per il Gran Premio di domenica al COTA di Austin, Texas
Al Circuit Of The Americas è di nuovo tempo di qualifiche dopo le sessioni Sprint e i primi punti assegnati nel weekend del GP Stati Uniti di Formula 1. Stavolta la posta in palio ad Austin, Texas, è la pole position per la gara di domenica e dopo una Sprint a definire poco caotica, c'è grande curiosità nel vedere se Max Verstappen si ripeterà o se i due piloti McLaren si prenderanno la rivincita dopo l'incidente alla partenza.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE
Andrea Mattavelli
Verstappen firma ora un 1:33.590, ma Leclerc fa di meglio con un 1:33.525. Attendiamo Hamilton e le due McLaren…
1:34.3 per Hulkenberg, Bearman a 54 millesimi, Sainz non conclude il tempo e rientra mentre tra i piloti in pista Alonso fa il miglior primo intertempo
BANDIERA VERDE
Riprende il Q1 con le due KICK Sauber di Hulkenberg e Bortoleto davanti al gruppone in uscita dalla pit-lane
Tra meno di 4 minuti si ripartirà: ricordiamo che nessuno ha ancora registrato un tempo
REPLAY CRASH HADJAR
Molto amareggiato il franco-algerino che fa a pugni col volante e la macchina per auto-incolparsi, dal replay Hadjar ha perso il controllo durante curva 6 ed è finito per sbattere violentemente contro le barriere prima con l'anteriore e poi dalla parte destra fino al posteriore.
HADJAR A MURO, RED FLAG
Il pilota Racing Bulls perde la monoposto alle Snakes e sbatte contro le barriere col posteriore, interrotta la sessione con 14:51 sul cronometro
Ocon sarà il primo a firmare un giro lanciato in queste qualifiche
VIA AL Q1
Inizia il primo turno di qualifiche con le vetture che escono una ad una dalla pit-lane mentre anche Piastri ora riceve l'ok e tra poco uscirà dai box
-
Norris è già pronto per il primo turno di qualifiche, mentre su Piastri i meccanici sono ancora al lavoro sul cofano (zona dove c'è stato il contatto)
-
In McLaren si lavora sulle vetture per metterle in pista per il primo turno di qualifiche dopo i danni riportati sulle monoposto di Norris e Piastri dopo l'incidente che ha messo entrambi fuori gioco al primo giro della gara corta di oggi.
Ricordiamo che Lance Stroll pagherà cinque posizioni di penalità nella griglia di domani a seguito dell'incidente che ha messo fuori gioco Esteban Ocon in curva 1 nella Sprint Race
RADIOCRONACA
Ricordiamo che potete seguire le qualifiche del GP Stati Uniti tramite la radiocronaca messa a disposizione dalla nostra redazione sui canali social di LiveGP.it
Arriviamo a questa caldissima sessione di qualifiche dopo una Sprint incandescente in cui la McLaren registra un doppio DNF e Verstappen recupera 8 punti in classifica su Norris e Piastri
RECAP: F1 | GP Stati Uniti, Sprint Race: vince Verstappen, McLaren out al via
Buonasera!
Bentornati al COTA di Austin, Texas, dove tra poco partirà la cronaca testuale delle qualifiche per il GP Stati Uniti di Formula 1!