F1 | GP Stati Uniti, Qualifiche: la cronaca LIVE

Al Circuit Of The Americas è di nuovo tempo di qualifiche dopo le sessioni Sprint e i primi punti assegnati nel weekend del GP Stati Uniti di Formula 1. Stavolta la posta in palio ad Austin, Texas, è la pole position per la gara di domenica e dopo una Sprint a definire poco caotica, c'è grande curiosità nel vedere se Max Verstappen si ripeterà o se i due piloti McLaren si prenderanno la rivincita dopo l'incidente alla partenza.

Andrea Mattavelli