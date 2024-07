F1 | GP Gran Bretagna, qualifiche: la cronaca live

A Silverstone è tempo di qualifiche per il GP Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1 2024. Sullo storico circuito del Northamptonshire si prospetta una grande lotta per la pole con Lando Norris e la McLaren che arrivano galvanizzati dal pubblico di casa dopo aver dominato il venerdì di prove.

Tra i favoriti rientrerà ovviamente Max Verstappen con una Red Bull osservata speciale per gli aggiornamenti portati sulla sua RB20. Da non sottovalutare neanche una Ferrari in cerca di riscatto e la Mercedes: seppur abbiano qualcosa in meno, entrambe le scuderie possono giocarsi le loro chance di podio con una buona qualifica.