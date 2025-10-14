WRC | Rally Centro Europa: chi fermerà Sèb Ogier?

Nuovo appuntamento da non perdere questo fine settimana con il Rally Centro Europa, dodicesimo atto del FIA World Rally Championship. Riparte la lotta per il titolo tra le tre Toyota GR di Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä.

Credits: Toyota GR

Rally Centro Europa: Ogier vs Evans vs Rovanperä

Ogier, grazie ad una sontuosa prestazione in Cile che ha seguito di due settimane l’importantissimo successo ottenuto in Paraguay, è il leader del campionato. Il veterano di Gap ha la concreta chance di imporsi nella classifica generale nonostante l’impegno part-time, risultato che gli permetterebbe di superare Sébastien Loeb.

Ogier ha 2 punti di margine su Evans, secondo in Cile dopo aver provato in tutti i modi ad arginare la rimonta del connazionale. Più attardato Kalle Rovanperä, fermo a 203p contro i 224p del transalpino. I tre rappresentanti di Toyota sono tutti in lizza per il Mondiale con ancora oltre 70 punti da assegnare tra Europa, Asia e Medio Oriente.

Credits. Toyota GR

Hyundai già out?

Hyundai Motorsport mastica amaro, il ritiro in Cile di Ott Tanak ha dimezzato le possibilità di un rientro nella contesa per il titolo da parte dell’estone. Niente da fare anche per Thierry Neuville, protagonista di una difficile stagione.

Hyundai può in ogni caso inserirsi nella lotta per il Mondiale togliendo dei punti importanti ad Evans oppure ad Ogier. L’ultimo citato sarà il primo in strada nel day-1 dell’evento che ci apprestiamo a commentare, un vantaggio notevole da sfruttare al meglio.

Credits: Toyota GR

Il Rally Centro Europa si articolerà su 18 speciali, due già nella giornata di giovedì in Germania (Golf und Therme). Sei segmenti si articoleranno nei giorni seguenti, mentre domenica sono quattro le prove previste.

A differenza degli altri anni l’Austria e la Germania saranno protagoniste già nel day-1 insieme alla Repubblica Ceca. Ricordiamo invece che come accaduto nel 2023 e nel 2024 la ‘base’ della manifestazione sarà la città di Passau in Germania.

Luca Pellegrini