WEC | 8h Bahrain, la cronaca LIVE

Tutto si decide qui, sotto il tramonto di Sakhir: il FIA World Endurance Championship cala il sipario sulla stagione 2025 con la 8 ore del Bahrain, ultima tappa di un campionato che mai come quest'anno è stato combattuto e avvincente. Ben tre i marchi in lotta per il titolo mondiale nella classe Hypercar con Ferrari, Porsche e Cadillac che si contenderanno la corona iridata in Medio Oriente.

Tra essi il Cavallino Rampante si presenta all'appuntamento decisivo del Bahrain da grande favorita, forte dei 39 e 61 punti di vantaggio rispettivi accumulati su Porsche e Cadillac in una stagione che ha visto la 499P dominare quasi ovunque, riconfermandosi per il terzo anno consecutivo a Le Mans. La casa di Stoccarda ha comunque il dovere morale di provare la rimonta così per andarsene dal Mondiale Endurance da campioni, discorso simile anche per il marchio GM nonostante il distacco pesante in classifica.

Più combattuta invece la lotta per la corona LMGT3, con Manthey 1st Phorm #92 che arriva a Sakhir con un vantaggio da gestire di 11 punti su Vista AF Corse #21 e di 24 su TF Sport #81. Si prospetta dunque un altro duello appassionante tra gli equipaggi delle vetture Porsche e Ferrari, mentre il trio di piloti sulla Corvette avrà il ruolo di outsider dopo la vittoria ottenuta al Fuji. Anche qui, le emozioni e i colpi di scena non dovrebbero mancare.

Alfredo Cirelli - Andrea Mattavelli