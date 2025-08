F4 Italia | Imola, gara 1-2: Gomez domina il sabato e accorcia su Nakamura-Berta

Il campionato italiano di Formula 4 ha corso oggi sull'iconico circuito di Imola. In una giornata che ha visto disputarsi una sola gara in seguito ad un grosso incidente in gara-2, a vincere è stato Gabriel Gomez. Il pilota brasiliano è stato inarrestabile in gara-1 ed in questo modo si è avvicinato al leader del campionato Kean Nakamura-Berta. Il pilota giapponese si conferma quindi ancora in testa alla classifica.

Gomez vince e accorcia in classifica su Kean Nakamura-Berta

La prima gara di F4 Italia è stata vinta da Gabriel Gomez (US Racing). Il pilota brasiliano ha dominato la corsa partendo dalla pole position e rimanendo sempre in testa, anche grazie alle Safety Car. La lotta per le altre due posizioni del podio hanno visto il pilota Prema Salim Hanna prendere la seconda posizione in partenza ai danni del compagno di squadra Kean Nakamura-Berta, che ha concluso terzo.

Quarta posizione per Olexsandr Bondarev (Prema), davanti a Reno Francot (PHM Racing) in quinta e Newman Chi (Prema Racing) in sesta. Settimo posto per Alex Powell (R-ACE GP), davanti al compagno di squadra Emanuele Olivieri, ancora il migliore degli italiani in griglia. Nona posizione per il pilota US Racing Maxim Rehm, decima piazza invece per l'altro contendente al titolo Sebastian Wheldon, in una gara poco brillante per il figlio d'arte statunitense.

Una gara 1 condizionata però dalla Safety Car. La prima per il contatto tra i due compagni di squadra del team italiano Viola Formula Racing Ludovico Busso e Arthur Lorimier, mentre la seconda invece è stata provocata da Javier Herrera (Jenzer Motorsport) e Guy Albag (R-ACE GP), che sono venuti a contatto alla curva Piratella.

La classifica di gara-1

Gara 2 sospesa, Nakamura-Berta mantiene la leadership

Una bandiera rossa ha caratterizzato invece gara-2. Allo spegnimento dei semafori ben quindici macchine sono state coinvolte in un grosso incidente, causato da diverse monoposto che hanno stallato in griglia. Tutti i piloti stanno bene, ma la direzione gara ha deciso di sospendere la corsa. Con il non svolgimento della seconda gara, Kean Nakamura-Berta si conferma il leader della classifica di campionato con 228 punti, con Gabriel Gomez alle sue spalle a 49 punti di distanza.

Appuntamento alle ore 12 di domani per gara-3 del campionato italiano di Formula 4, in cui Gabriel Gomez avrà ancora un'occasione per diminuire il suo distacco in classifica.

Federica Passoni