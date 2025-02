WEC | 1812km Qatar 2025, la cronaca live

Inizia da Lusail con la 1812km la stagione 2025del FIA World Endurance Championship 2024 . Un totale di 38 auto e sono pronte per sfidarsi in Medio Oriente, Porsche sfida Toyota e Ferrari in una nuova imperdibile annata tutta da seguire.

Aston Martin debutta in Hypercar e si aggiunge a Cadillac, Alpine, Peugeot e BMW, mentre in LMGT3 per la prima volta ci sarà anche Mercedes con due AMG GT3 EVO schierate da Iron Lynx.

Alfredo Cirelli - Luca Pellegrini