F1 | GP Canada, Verstappen punta al riscatto: il LIVE della gara

A Montréal torna la Formula 1 con quello che ha tutta l'aria di essere un appuntamento importantissimo in ottica campionato. Dopo il successo di Monte Carlo, la Ferrari è costretta ad inseguire e si presenta, in griglia, fuori dalla top-10 con entrambe le monoposto dopo un fallimentare Q2 ieri. Ad approfittare delle difficoltà della SF-24 in Canada, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, Max Verstappen, che dalla prima fila punterà ad estendere il suo vantaggio in campionato. Ma, soprattutto, George Russell, che ieri ha conquistato la sua seconda pole in carriera - un risultato che gli mancava da Ungheria 2022. Tra Russell e Verstappen ieri non c'è stata differenza: il loro tempo, un 1.12.000, riporta alla memoria Jerez 1997 quando i primi tre chiusero a pari tempo e ci fa sperare per una gara estremamente equilibrata. Tra gli altri team, McLaren occupa tutta la seconda fila con Norris e Piastri, seguiti da un ottimo Ricciardo. Hamilton sarà settimo, mentre Pérez, fresco di rinnovo con Red Bull, è solo 16°. Diversi quindi i big costretti alla rimonta su una pista estremamente veloce. Seguite con noi la cronaca della gara da Montréal, vi ricordiamo di aggiornare la pagina per vedere le ultime notizie.

Mattia Fundarò