GTWC Europe | Magny-Cours, Q1: Lamborghini eredita la pole da Ferrari

Cambia poche ore dopo la conclusione della sessione la classifica della Q1 di Magny-Cours del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Luca Engstler (GRT Lamborghini #63) eredita il primato da Dennis Marschall (Kessel Racing Ferrari #74), sanzionato per aver abusato dei limiti della pista in curva 1.

Ferrari protagonista, ma Lamborghini in pole

Marschall, in pole in classe anche nella Q1 di Misano, si conferma contro il cronometro in Francia. Il #74 dello schieramento si è imposto nella seconda fase del turno abbattendo il riferimento di Engstler, il più competitivo nel primo gruppo dedicato alla classe PRO e Gold Cup.

La Lamborghini #63 che ha vinto quest'anno la 24h di Spa scatterà davanti a Patrick Niederhauser (Rutronik Racing Porsche #96), Alessio Rovera (AF Corse Ferrari #51), Jim Pla (CSA Racing McLaren #111) e Marcos Siebert (AF Corse Ferrari #52), padrone della scena in Silver Cup davanti all'Aston Martin #21 Comtoyou che scatterà dalla nona casella overall.

Kobe Pauwels si è inserito alle spalle di Lucas Auer (Winward Racing Mercedes #48) e Luca Stolz (Boutsen VDS Mercedes #9), rispettivamente presenti in settima ed ottava posizione.

I track limits cambiano le carte in tavola

Da segnalare un cambio di classifica repentino al termine della sessione. La Ferrari #51, originariamente ultima per aver abusato più volte dei limiti della pista, ha ottenuto la quarta piazza overall scavalcando la McLaren #111 di CSA Racing.

Discorso differente invece per la Ferrari #74 Kessel Racing di Dennis Marschall, colpevole di esser andato oltre la linea bianca all'ingresso di curva 1 traendo vantaggio. Il tedesco ha automaticamente perso la pole che è passata alla Lamborghini #63 di Luca Engstler.

Il primato in Bronze Cup invece è stato ereditato dall'Aston Martin Vantage GT3 EVO #270 Comtoyou Racing di Rafael Suzuki. Il brasiliano ha siglato l'11mo crono overall alle spalle della BMW M4 GT3 EVO #32 Team WRT di Charles Weerts e della Ferrari 296 GT3 #69 Emil Frey Racing di Chris Lulham (nono overall ed in pole in Gold Cup).

Questa sera alle 20.45 la race-1 che come accaduto a Misano si svolgerà in notturna. Sarà la settima prova del GTWC Europe Sprint Cup 2025, per ora ci sono stati sei vincitori differenti da inizio anno alla race-2 disputata due settimane fa in Romagna.

Luca Pellegrini