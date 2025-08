F1 | GP Ungheria, McLaren battuta. Piastri ammette: "Il vento ha cambiato tutto"

Le qualifiche del GP d'Ungheria lasciano l'amaro in bocca a McLaren. Dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere, il team di Woking non è stato incisivo nella sessione di qualifiche e domani, il leader del mondiale, Oscar Piastri partirà in seconda posizione, mentre Lando Norris scatterà dalla terza.

Charles Leclerc ruba la scena: McLaren battuta in qualifica

Il team di Woking ha imposto il proprio ritmo fin dall'inizio del weekend d'Ungheria, dominando tutte le sessioni di prove libere, con gli avversari che sembravano lontani. La sessione di qualifiche ha però cambiato le carte in tavola: McLaren è stata battuta da una sorprendente pole position di Charles Leclerc.

Un vento improvviso e una pista più fredda tra il Q1 e il Q3 hanno, forse, giocato un ruolo decisivo nelle difficoltà della McLaren in questa sessione. Nè Oscar Piastri né Lando Norris sono riusciti ad adattarsi al meglio ai cambiamenti delle condizioni ambientali, faticando a trovare il giusto feeling con la vettura. Di conseguenza, non sono riusciti a replicare i tempi fatti segnare nella sessione di prove libere del mattino. Infatti, nelle FP3 Oscar Piastri aveva fatto segnare il miglior tempo in 1:14.916, e ha chiuso la qualifica in 1:15.398. Il team di Woking rimane comunque il grande favorito in vista della gara di domani, visto il passo gara dimostrato nel corso delle prove libere.

Oscar Piastri: “Sarà una gara divertente”

Entrambi i piloti McLaren hanno sottolineato, nelle interviste post qualifica, come il vento abbia influenzato la performance nel Q3. Oscar Piastri, che domani scatterà dalla seconda casella in griglia, ha dichiarato: “Penso che il vento abbia cambiato tutto. Sembra patetico dare la colpa al vento, però è praticamente girato di 180 gradi tra il Q1 e il Q3, e questo ha cambiato totalmente la percezione di tutte le curve. Il mio primo giro in Q3 è stato tremendo, mi sembrava che il secondo giro fosse stato molto migliore, ma poi è stato ancora più lento. Comunque il secondo posto è una posizione decente di partenza, vedremo cosa riusciremo a fare domani. Sarà una gara divertente domani, con più protagonisti coinvolti”.

Anche Lando Norris si è mostrato deluso dal risultato delle qualifiche, riconoscendo però il grande lavoro fatto da Charles Leclerc: “Per come era il nostro stato di forma è deludente non chiudere con una prima fila tutta McLaren. Però credo che Charles [Leclerc] abbia fatto un ottimo lavoro nell'ultimo giro. Probabilmente queste condizioni ci hanno un po' danneggiato. Il cambiamento del vento evidentemente ha danneggiato noi in modo maggiore rispetto agli altri, però non voglio lamentarmi”.

Credits: McLaren su X

Nella gara di domani, Lando Norris dovrà cercare di stare davanti al compagno di squadra per recuperare punti in ottica mondiale. Riguardo a questo, il britannico ha dichiarato: “Voglio vincere e se vinco recupererò anche dei punti per il campionato. Penso che sarà una gara emozionante e mi aspetto che avremo un po' più di passo rispetto a Charles [Leclerc], quindi non vedo l'ora che sia domani”.

Giulia Pea