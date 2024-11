F1 | GP Las Vegas, gara: la cronaca live

È l'ora della febbre del sabato sera per la Formula 1 e dell'attesissimo GP Las Vegas, ventiduesima e terzultima prova del Mondiale 2024. Ci si attende una gara caotica e una lotta emozionante sul circuito cittadino della Sin City che vedrà la Mercedes di George Russell partire dalla pole position, con le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc subito dietro in seconda e quarta piazza e in mezzo la sorpresa Pierre Gasly con la Alpine.

I riflettori saranno però tutti puntati su Max Verstappen e sul suo primo match point iridato: all'olandese della Red Bull, che scatterà quinto in griglia appena davanti a Lando Norris, gli basterà perdere due dei 62 punti di vantaggio che ha sul pilota McLaren per conquistare il suo quarto Mondiale Piloti nella cornice di Las Vegas. Si prospetta dunque una gara da non perdere, anche e soprattutto per la lotta tra McLaren, Ferrari e Red Bull nel Mondiale Costruttori.