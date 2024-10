F1 | GP Messico, Gara: la cronaca live

L'Autodromo Hermanos Rodriguez si accende per l'attesa gara del GP Messico, 20a prova del Mondiale di Formula 1 2024. La tappa di Città del Messico vedrà ancora una volta la Ferrari in lotta per la vittoria, con Carlos Sainz che partirà dalla pole position mentre Charles Leclerc scatterà quarto per provare a riconfermare la Rossa sul gradino più alto del podio dopo Austin.

In mezzo, il duello iridato tra Max Verstappen e Lando Norris: l'olandese della Red Bull, davanti di 57 punti in classifica, ha battuto nuovamente in qualifica il britannico della McLaren che, dal canto suo, è chiamato alla prova di carattere per recuperare punti e tenere aperto il più possibile il Mondiale Piloti. Occhio anche dietro con Oscar Piastri e Sérgio Perez che, dopo l'eliminazione al Q1, cercano la rimonta per prendere punti che sarebbero importantissimi in ottica del Mondiale Costruttori.