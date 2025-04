F1 | GP Giappone, Qualifiche: la cronaca live

È ora di qualifiche per la Formula 1 in quel di Suzuka che assegnerà la pole position del GP Giappone, terza tappa del Mondiale 2025. Data la natura della pista, una buona posizione di partenza sarà importante per i risultati della gara: occhi puntati sulla lotta tra i top team e in particolare all'attesissimo Yuki Tsunoda, il pilota di casa che affronterà la sua prima qualifica con la Red Bull.