Formula 1 | Monaco cerca il suo poleman: la cronaca live delle qualifiche

A Monte Carlo, si sa, gran parte del weekend si decide in poco più di un minuto al sabato, in qualifica. Quello del Gran Premio di Monaco è forse, da anni, il sabato più importante della stagione e anche quest'anno è così. E così siamo arrivati al momento in cui la roulette del Principato sceglierà il suo nuovo poleman: sui 3,3 km dello storico circuito che si sviluppa sulle strade del quartiere de La Condamine, saranno diversi i candidati a conquistare una cruciale pole position in vista della gara di domani. Pole importantissima come racconta la storia del Principato, dove in 32 occasioni - di cui 14 negli ultimi 25 anni - il poleman ha conquistato anche la vittoria alla domenica.

Ad andare a caccia dell'ennesima pole sulle strade di casa c'è Charles Leclerc: su una Ferrari che non è ancora guarita dai suoi problemi, ma che a Imola ha regalato un'ottima performance in gara, il monegasco ha sinora chiuso al comando in tutti e tre i turni di libere, confermando il suo feeling con le strade che lo hanno visto crescere. Leclerc è stato l'unico sinora a scendere sotto l'1.11, riuscendoci nel turno del primo pomeriggio. Attenzione anche alle due McLaren, con Piastri che ieri è finito a muro alla Sainte Devote, e a Verstappen, veloce nelle libere ma che ancora non ha trovato il feeling con la soft. Insegue invece Hamilton, che nelle FP3 è andato a muro a Massenet e che dovrà quindi ritrovare il feeling con la macchina e la pista.

Da considerare, in vista della gara di domani, una nuova variabile introdotta quest'anno, con l'obbligatorietà della doppia sosta in gara per provare a dare più imprevedibilità a un GP dove la track position è vitale viste le possibilità quasi nulle di sorpasso.

Clicca QUI per aggiornare la cronaca live.

Mattia Fundarò