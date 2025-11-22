F1 | GP Las Vegas, qualifiche: la cronaca LIVE
McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes si giocano l'all-in per la pole position in Nevada: seguite con noi le qualifiche per la 22a tappa del Mondiale F1 2025
Nella notte della “Sin City” scocca l'ora delle qualifiche per il GP Las Vegas, terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito situato sull'iconico Strip della capitale del Nevada andrà in scena una lotta senza quartiere per la pole position in una sessione di qualificazione che, viste le basse temperature e la pista scivolosa, ci potrebbe riservare grandi sorprese.
Occhi puntati sulla coppia di piloti McLaren protagonista nel Mondiale Piloti: Lando Norris è reduce da due pole e due vittorie consecutive e vorrà firmare la tripletta a Las Vegas per allungare il suo +24 su Oscar Piastri. Ultima chiamata invece per l'australiano che deve cercare di primeggiare sul suo compagno di squadra per non vedersi scivolare le sue ultime possibilità di lottare per il titolo piloti. Da tenere in considerazione anche un Max Verstappen che, nonostante il -49 in classifica, proverà fino all'ultimo ad essere dentro la lotta iridata.
Andrea Mattavelli
E da Las Vegas è tutto per oggi
Chiudiamo qui il live blogging di questa intensa giornata di qualifiche con l'attesa per una gara che si preannuncia molto importante e piena di emozioni. Appuntamento sempre domani mattina alle ore 5 per la gara del GP Las Vegas!
Rimanete sintonizzati su LiveGP.it per il resoconto di questa sessione e gli approfondimenti del sabato dalla “Sin City”!
GRIGLIA DI PARTENZA
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Alex Albon (Williams)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
Verstappen in prima fila, Piastri solo quinto
Grande colpo di reni per Max nel finale per agguantare la prima fila, grande prestazione anche per Carlos Sainz che riporta la Williams in terza piazza sulla griglia di partenza. Gara in salita per Oscar Piastri che, dopo un Q3 iniziato molto bene, non va oltre il quinto posto e la terza fila dietro anche a Russell. Male la Ferrari con Charles Leclerc solamente nono.
-
1:47.934, POLE NORRIS A LAS VEGAS!
Piastri va lungo e butta via la sua ultima occasione, mentre Lando non sbaglia e conquista la sua terza pole position consecutiva a Las Vegas!
-
… e Verstappen e Sainz fanno attualmente il colpaccio portandosi in prima e seconda posizione con il loro ultimo giro!
Bandiera a scacchi, ultimo tentativo per i piloti nel Q3…
1:48.384 NORRIS
Pole provvisoria per il pilota britannico con Piastri che si migliora ma rimane distante 577 millesimi dal suo compagno di squadra
-
Verstappen si mette in seconda posizione appena dietro a Piastri, Norris scivola ma aspettiamo la risposta di Lando che fa due settori fucsia nel suo ultimo giro…
-
Lawson terzo davanti a Norris, occhio al giro d
Le due McLaren passano davanti a tutti, con Piastri che si mette in pole provvisoria su Norris: 1:49.1 per il pilota australiano mentre Lando finisce anche dietro a Sainz che si inserisce nel sandwich papaya
-
Primi giri in banca con Sainz al momento davanti a tutti col suo 1:50.880, seguono Hadjar e Leclerc, solo sesto Verstappen in mezzo alle McLaren di Piastri e Norris
-
Scelta di gomme chiara per questo Q3: al momento tutti quelli che sono usciti hanno montato gomme intermedie
-
GREEN FLAG Q3
Parte l'ultima sessione di qualifiche che assegnerà la pole position del GP Las Vegas
-
Intanto Lawson investigato per non aver rispettato un regime di bandiera gialla in questo Q2
-
ELIMINATI Q2
11. Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
12. Lance Stroll (Aston Martin)
13. Esteban Ocon (Haas)
14. Oliver Bearman (Haas)
15. Franco Colapinto (Alpine)
-
FINE Q2: Leclerc e Piastri si salvano e vanno al Q3
I due piloti Ferrari e McLaren concludono la sessione in nona e decima posizione staccando il pass per il Q3 così come un Pierre Gasly che col settimo tempo butta fuori all'ultimo la Sauber di Hulkenberg. Eliminato anche Stroll cui azzardo di fare lo switch con le intermedie non ha pagato alla fine del Q2
-
Bandiera a scacchi, Leclerc prende bandiera proprio adesso e ora deve aspettare (è settimo al momento)
-
1:51.379 per Norris davanti a Sainz e Verstappen
-
Stroll esce dalle prime 10 posizioni, sta provando l'azzardo della gomma intermedia per provare ad entrare nel Q3
-
Russell si mette subito in terza posizione, Leclerc ora negli ultimi 5 posti ma si sta migliorando come tutti gli altri in questo altro finale pazzo di qualifica a Las Vegas
-
Ultimi 3 minuti e mezzo di qualifica, Ocon si mette nono davanti a Leclerc e ad un Russell attualmente a rischio eliminazione
-
Hadjar passa davanti a Lawson mentre Norris si mette davanti a Piastri, Verstappen abbassa il miglior riferimento in 1:51.593
-
1:52.119 per Lawson, ci avviciniamo ai tempi per un cross tra full wet e intermedia
-
Miglior tempo ora di Piastri con un 1:52.680, un crono più veloce di soli 13 millesimi di quello di Verstappen
-
Verstappen passa davanti a Sainz e Stroll con un 52.693 mentre Leclerc si mette in sesta posizione tra Norris e Russell
-
Stroll davanti al momento con un 1:52.850, Norris e Russell subito dietro mentre Piastri è al momento fuori dai primi 10
-
Pista che ora si presenta con una traiettoria più “asciutta”, da non escludere il passaggio alle gomme intermedie già in questo Q2
-
VIA AL Q2
Inizia la seconda sessione di qualifiche: al momento i piloti rimangono con la full wet nonostante il maltempo abbia leggermente allentato la presa sul circuito di Las Vegas
-
IL Q2 comincerà tra alle 05:31
-
La partenza del Q2 verrà ritardata: nel frattempo abbiamo visto che anche Hamilton aveva preso bandiera proprio nel momento peggiore della sessione, condizionando così la sua prima qualifica di carriera in ultima posizione (esclusi guasti meccanici)
-
ELIMINATI Q1
16. Alex Albon (Williams)
17. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
18. Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
20. Lewis Hamilton (Ferrari)
-
FINE Q1: FUORI ANTONELLI E HAMILTON
Non riescono a migliorarsi i due piloti di Mercedes e Ferrari che quindi sono i due eliminati di lusso nel corso di questa prima “lotteria” delle qualifiche di Las Vegas: sfortunatissimo un Antonelli che negli ultimi giri non si è potuto migliorare a causa delle tante bandiere gialle trovate (soprattutto nell'ultimo settore)
-
Scade il tempo, bandiera a scacchi con gli ultimi tempi: occhio ad Antonelli e Hamilton, al momento 17° e ultimo…
-
ALBON A MURO, LA RIPORTA AI BOX!
Sbatte contro le barriere di curva 15 il pilota Williams, fortunatamente lui riesce a rientrare ai box e
-
Bandiera gialla prolungata per il lungo di Hadjar in curva 14
-
1:54.8 per Leclerc che passa davanti su Verstappen (prima del nuovo miglior crono di Stroll), Hamilton è ancora negli ultimi 5 insieme ad un Antonelli che rischia anche lui l'eliminazione al Q1
-
Ultimi 3 minuti che saranno caotici con il miglioramento continuo della pista
-
Sainz davanti a tutti con un 1:55.659 a condurre su Piastri, poi Bearman, Ocon e Stroll mentre Verstappen risale al momento in settima posizione
-
PROBLEMI LECLERC
Si è fermato in pista Leclerc con problemi al motore, ma dopo un reset il monegasco ha ripreso la marcia con la sua Ferrari: si sta complicando di molto la situazione del pilota del Cavallino
-
In difficoltà Red Bull e Ferrari, con Verstappen che al momento è negli ultimi 5 dietro anche a Tsunoda mentre Leclerc ha visto cancellarsi il suo 2:03.4 per un track limits ed attualmente è senza tempo
-
1:57.669 per Alonso e Russell secondo: sarà un continuo miglioramento dei tempi sul giro fino alla fine di questo avvincente Q1
-
Primo giro sotto i due minuti con un Bearman che stampa al secondo passaggio un 1:59.015 prima di essere battuto subito da Gasly con un 58.889
-
Primo giro anche per Norris insieme agli altri: il britannico della McLaren è sesto, dietro anche a Russell, Lawson e Gasly
-
Stroll passa davanti con un 2:00.067, al momento hanno fatto tempo classificato solo i piloti Aston Martin, Sauber e Bearman (quarto in mezzo a Bortoleto e Hulkenberg)
-
Si stanno fermando tutti ai box per passare alle gomme full wet: primo vantaggio per il duo Aston Martin che hanno scelto di andare per primi con le gomme da bagnato
-
Primi tempi sul giro con Alonso che firma un 2:03.249 mentre Stroll gli è dietro di 1.4 secondi, ma quelli con le gomme intermedie stanno faticando a tenere le loro auto in pista
-
Differenziano i due McLaren: Norris è sceso in pista con gomme intermedie mentre il suo rivale Piastri è con gomme da bagnato
-
Scelta diversa per Aston Martin che manda in pista Alonso e Stroll entrambi con gomma full wet. Scelta adottata anche da Bortoleto, la quantità di acqua stagnante in pista sembra già tanta infatti.
-
SEMAFORO VERDE
Inizia il Q1 in condizioni di pista bagnata, con i primi piloti che escono dalla pit lane con gomme intermedie
-
LINK RADIOCRONACA
Vi ricordiamo che potete seguire le qualifiche del GP Las Vegas anche tramite la radiocronaca messa a disposizione dalla nostra redazione sui canali di LiveGP.it:
-
Da seguire l'evoluzione delle condizioni meteo con la pioggia che al momento non da tregua ma che però potrebbe attenuarsi nel corso dei prossimi minuti: temperature al momento di 12/13 gradi e umidità del 67% riscontrate sulla pista di Las Vegas
-
Andiamo a riassumere quanto successo nelle FP3 di stanotte con George Russell che ha firmato il miglior tempo a Las Vegas davanti a Verstappen e ad Albon.
RECAP: F1 | GP Las Vegas, FP3: Russell leader su una pista molto umida
-
Pioggia allo Strip Circuit
Si prospetta una qualifica caotica nella notte di Las Vegas con il maltempo che si è scatenato nella capitale del Nevada dopo una FP3 disputata in condizioni umide. Nonostante la pioggia le qualifiche dovrebbero cominciare come da programma.
-
Benvenuti a Las Vegas
Buona prima mattinata a tutti e bentornati su LiveGP.it per la cronaca testuale delle qualifiche valide per il GP Las Vegas di Formula 1!