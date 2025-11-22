F1 LIVE 🔴 GP Las Vegas 2025 - Qualifiche

F1 | GP Las Vegas, qualifiche: la cronaca LIVE

McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes si giocano l'all-in per la pole position in Nevada: seguite con noi le qualifiche per la 22a tappa del Mondiale F1 2025

Andrea Mattavelli /
Credits: Pirelli F1 Media Area
Credits: Pirelli F1 Media Area

McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes si giocano l'all-in per la pole position in Nevada: seguite con noi le qualifiche per la 22a tappa del Mondiale F1 2025

Andrea Mattavelli /

Nella notte della “Sin City” scocca l'ora delle qualifiche per il GP Las Vegas, terz'ultima prova del Mondiale di Formula 1 2025. Sul circuito situato sull'iconico Strip della capitale del Nevada andrà in scena una lotta senza quartiere per la pole position in una sessione di qualificazione che, viste le basse temperature e la pista scivolosa, ci potrebbe riservare grandi sorprese.

Occhi puntati sulla coppia di piloti McLaren protagonista nel Mondiale Piloti: Lando Norris è reduce da due pole e due vittorie consecutive e vorrà firmare la tripletta a Las Vegas per allungare il suo +24 su Oscar Piastri. Ultima chiamata invece per l'australiano che deve cercare di primeggiare sul suo compagno di squadra per non vedersi scivolare le sue ultime possibilità di lottare per il titolo piloti. Da tenere in considerazione anche un Max Verstappen che, nonostante il -49 in classifica, proverà fino all'ultimo ad essere dentro la lotta iridata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP LAS VEGAS

Andrea Mattavelli

  • finish
    Share Link

    E da Las Vegas è tutto per oggi

    Chiudiamo qui il live blogging di questa intensa giornata di qualifiche con l'attesa per una gara che si preannuncia molto importante e piena di emozioni. Appuntamento sempre domani mattina alle ore 5 per la gara del GP Las Vegas!

    Rimanete sintonizzati su LiveGP.it per il resoconto di questa sessione e gli approfondimenti del sabato dalla “Sin City”!

  • finish
    Share Link

    GRIGLIA DI PARTENZA

    1. Lando Norris (McLaren)
    2. Max Verstappen (Red Bull)
    3. Carlos Sainz (Williams)
    4. George Russell (Mercedes)
    5. Oscar Piastri (McLaren)
    6. Liam Lawson (Racing Bulls)
    7. Fernando Alonso (Aston Martin)
    8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
    9. Charles Leclerc (Ferrari)
    10. Pierre Gasly (Alpine)
    11. Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
    12. Lance Stroll (Aston Martin)
    13. Esteban Ocon (Haas)
    14. Oliver Bearman (Haas)
    15. Franco Colapinto (Alpine)
    16. Alex Albon (Williams)
    17. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
    18. Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
    19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
    20. Lewis Hamilton (Ferrari)
  • Share Link

    Verstappen in prima fila, Piastri solo quinto

    Grande colpo di reni per Max nel finale per agguantare la prima fila, grande prestazione anche per Carlos Sainz che riporta la Williams in terza piazza sulla griglia di partenza. Gara in salita per Oscar Piastri che, dopo un Q3 iniziato molto bene, non va oltre il quinto posto e la terza fila dietro anche a Russell. Male la Ferrari con Charles Leclerc solamente nono.

  • chequered_flag
    Share Link

    1:47.934, POLE NORRIS A LAS VEGAS!

    Piastri va lungo e butta via la sua ultima occasione, mentre Lando non sbaglia e conquista la sua terza pole position consecutiva a Las Vegas!

  • Share Link

    … e Verstappen e Sainz fanno attualmente il colpaccio portandosi in prima e seconda posizione con il loro ultimo giro!

  • Share Link

    Bandiera a scacchi, ultimo tentativo per i piloti nel Q3…

  • Share Link

    1:48.384 NORRIS

    Pole provvisoria per il pilota britannico con Piastri che si migliora ma rimane distante 577 millesimi dal suo compagno di squadra

  • Share Link

    Verstappen si mette in seconda posizione appena dietro a Piastri, Norris scivola ma aspettiamo la risposta di Lando che fa due settori fucsia nel suo ultimo giro…

  • Share Link

    Lawson terzo davanti a Norris, occhio al giro d

  • Share Link

    Le due McLaren passano davanti a tutti, con Piastri che si mette in pole provvisoria su Norris: 1:49.1 per il pilota australiano mentre Lando finisce anche dietro a Sainz che si inserisce nel sandwich papaya

  • Share Link

    Primi giri in banca con Sainz al momento davanti a tutti col suo 1:50.880, seguono Hadjar e Leclerc, solo sesto Verstappen in mezzo alle McLaren di Piastri e Norris

  • Share Link

    Scelta di gomme chiara per questo Q3: al momento tutti quelli che sono usciti hanno montato gomme intermedie

  • green_light
    Share Link

    GREEN FLAG Q3

    Parte l'ultima sessione di qualifiche che assegnerà la pole position del GP Las Vegas

  • Share Link

    Intanto Lawson investigato per non aver rispettato un regime di bandiera gialla in questo Q2

  • Share Link

    ELIMINATI Q2

    11. Nico Hulkenberg (KICK Sauber)
    12. Lance Stroll (Aston Martin)
    13. Esteban Ocon (Haas)
    14. Oliver Bearman (Haas)
    15. Franco Colapinto (Alpine)

  • chequered_flag
    Share Link

    FINE Q2: Leclerc e Piastri si salvano e vanno al Q3

    I due piloti Ferrari e McLaren concludono la sessione in nona e decima posizione staccando il pass per il Q3 così come un Pierre Gasly che col settimo tempo butta fuori all'ultimo la Sauber di Hulkenberg. Eliminato anche Stroll cui azzardo di fare lo switch con le intermedie non ha pagato alla fine del Q2

  • Share Link

    Bandiera a scacchi, Leclerc prende bandiera proprio adesso e ora deve aspettare (è settimo al momento)

  • Share Link

    1:51.379 per Norris davanti a Sainz e Verstappen

  • Share Link

    Stroll esce dalle prime 10 posizioni, sta provando l'azzardo della gomma intermedia per provare ad entrare nel Q3

  • Share Link

    Russell si mette subito in terza posizione, Leclerc ora negli ultimi 5 posti ma si sta migliorando come tutti gli altri in questo altro finale pazzo di qualifica a Las Vegas

  • Share Link

    Ultimi 3 minuti e mezzo di qualifica, Ocon si mette nono davanti a Leclerc e ad un Russell attualmente a rischio eliminazione

  • Share Link

    Hadjar passa davanti a Lawson mentre Norris si mette davanti a Piastri, Verstappen abbassa il miglior riferimento in 1:51.593

  • Share Link

    1:52.119 per Lawson, ci avviciniamo ai tempi per un cross tra full wet e intermedia

  • Share Link

    Miglior tempo ora di Piastri con un 1:52.680, un crono più veloce di soli 13 millesimi di quello di Verstappen

  • Share Link

    Verstappen passa davanti a Sainz e Stroll con un 52.693 mentre Leclerc si mette in sesta posizione tra Norris e Russell

  • Share Link

    Stroll davanti al momento con un 1:52.850, Norris e Russell subito dietro mentre Piastri è al momento fuori dai primi 10

  • green_light
    Share Link

    Pista che ora si presenta con una traiettoria più “asciutta”, da non escludere il passaggio alle gomme intermedie già in questo Q2

  • green_light
    Share Link

    VIA AL Q2

    Inizia la seconda sessione di qualifiche: al momento i piloti rimangono con la full wet nonostante il maltempo abbia leggermente allentato la presa sul circuito di Las Vegas

  • Share Link

    IL Q2 comincerà tra alle 05:31

  • Share Link

    La partenza del Q2 verrà ritardata: nel frattempo abbiamo visto che anche Hamilton aveva preso bandiera proprio nel momento peggiore della sessione, condizionando così la sua prima qualifica di carriera in ultima posizione (esclusi guasti meccanici)

  • Share Link

    ELIMINATI Q1

    16. Alex Albon (Williams)
    17. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
    18. Gabriel Bortoleto (KICK Sauber)
    19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
    20. Lewis Hamilton (Ferrari)

  • chequered_flag
    Share Link

    FINE Q1: FUORI ANTONELLI E HAMILTON

    Non riescono a migliorarsi i due piloti di Mercedes e Ferrari che quindi sono i due eliminati di lusso nel corso di questa prima “lotteria” delle qualifiche di Las Vegas: sfortunatissimo un Antonelli che negli ultimi giri non si è potuto migliorare a causa delle tante bandiere gialle trovate (soprattutto nell'ultimo settore)

  • Share Link

    Scade il tempo, bandiera a scacchi con gli ultimi tempi: occhio ad Antonelli e Hamilton, al momento 17° e ultimo…

  • crash
    Share Link

    ALBON A MURO, LA RIPORTA AI BOX!

    Sbatte contro le barriere di curva 15 il pilota Williams, fortunatamente lui riesce a rientrare ai box e 

  • Share Link

    Bandiera gialla prolungata per il lungo di Hadjar in curva 14

  • Share Link

    1:54.8 per Leclerc che passa davanti su Verstappen (prima del nuovo miglior crono di Stroll), Hamilton è ancora negli ultimi 5 insieme ad un Antonelli che rischia anche lui l'eliminazione al Q1

  • Share Link

    Ultimi 3 minuti che saranno caotici con il miglioramento continuo della pista

  • Share Link

    Sainz davanti a tutti con un 1:55.659 a condurre su Piastri, poi Bearman, Ocon e Stroll mentre Verstappen risale al momento in settima posizione

  • Share Link

    PROBLEMI LECLERC

    Si è fermato in pista Leclerc con problemi al motore, ma dopo un reset il monegasco ha ripreso la marcia con la sua Ferrari: si sta complicando di molto la situazione del pilota del Cavallino

  • Share Link

    In difficoltà Red Bull e Ferrari, con Verstappen che al momento è negli ultimi 5 dietro anche a Tsunoda mentre Leclerc ha visto cancellarsi il suo 2:03.4 per un track limits ed attualmente è senza tempo

  • Share Link

    1:57.669 per Alonso e Russell secondo: sarà un continuo miglioramento dei tempi sul giro fino alla fine di questo avvincente Q1

  • Share Link

    Primo giro sotto i due minuti con un Bearman che stampa al secondo passaggio un 1:59.015 prima di essere battuto subito da Gasly con un 58.889

  • Share Link

    Primo giro anche per Norris insieme agli altri: il britannico della McLaren è sesto, dietro anche a Russell, Lawson e Gasly

  • Share Link

    Stroll passa davanti con un 2:00.067, al momento hanno fatto tempo classificato solo i piloti Aston Martin, Sauber e Bearman (quarto in mezzo a Bortoleto e Hulkenberg)

  • Share Link

    Si stanno fermando tutti ai box per passare alle gomme full wet: primo vantaggio per il duo Aston Martin che hanno scelto di andare per primi con le gomme da bagnato

  • Share Link

    Primi tempi sul giro con Alonso che firma un 2:03.249 mentre Stroll gli è dietro di 1.4 secondi, ma quelli con le gomme intermedie stanno faticando a tenere le loro auto in pista

  • Share Link

    Differenziano i due McLaren: Norris è sceso in pista con gomme intermedie mentre il suo rivale Piastri è con gomme da bagnato

  • Share Link

    Scelta diversa per Aston Martin che manda in pista Alonso e Stroll entrambi con gomma full wet. Scelta adottata anche da Bortoleto, la quantità di acqua stagnante in pista sembra già tanta infatti.

  • green_light
    Share Link

    SEMAFORO VERDE

    Inizia il Q1 in condizioni di pista bagnata, con i primi piloti che escono dalla pit lane con gomme intermedie

  • Share Link

    LINK RADIOCRONACA

    Vi ricordiamo che potete seguire le qualifiche del GP Las Vegas anche tramite la radiocronaca messa a disposizione dalla nostra redazione sui canali di LiveGP.it:

  • Share Link

    Da seguire l'evoluzione delle condizioni meteo con la pioggia che al momento non da tregua ma che però potrebbe attenuarsi nel corso dei prossimi minuti: temperature al momento di 12/13 gradi e umidità del 67% riscontrate sulla pista di Las Vegas

  • Share Link

    Andiamo a riassumere quanto successo nelle FP3 di stanotte con George Russell che ha firmato il miglior tempo a Las Vegas davanti a Verstappen e ad Albon.

    RECAP: F1 | GP Las Vegas, FP3: Russell leader su una pista molto umida

  • Share Link

    Pioggia allo Strip Circuit

    Si prospetta una qualifica caotica nella notte di Las Vegas con il maltempo che si è scatenato nella capitale del Nevada dopo una FP3 disputata in condizioni umide. Nonostante la pioggia le qualifiche dovrebbero cominciare come da programma.

  • Share Link

    Benvenuti a Las Vegas

    Buona prima mattinata a tutti e bentornati su LiveGP.it per la cronaca testuale delle qualifiche valide per il GP Las Vegas di Formula 1!