F1 | GP Brasile, Sprint Race: la cronaca live

Il sabato del weekend di Interlagos comincia subito con l'attesa Sprint Race del GP Brasile di Formula 1, 21a tappa del Mondiale 2024. All'Autodromo José Carlos Pace sarà la McLaren la monoposto da battere con Oscar Piastri e Lando Norris che comporranno una prima fila tutta papaya e quest'ultimo che proverà a recuperare altri punti su Max Verstappen.

L'olandese della Red Bull scatterà appena dietro al suo rivale britannico dalla quarta casella, in mezzo al panino Ferrari che con Charles Leclerc terzo e Carlos Sainz quinto in griglia punterà a limitare i danni dalla McLaren e ad agguantare quantomeno il podio. Occhi puntati anche al “super-sub” Oliver Bearman che, dopo aver raggiunto il Q3 per la prima volta, proverà a tornare a punti con la Haas.