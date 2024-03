Dopo tante chiacchiere e speculazioni è il momento dei fatti. In Bahrain, a Sakhir, dopo tre giorni di test e due giorni di prove siamo al primo momento chiave della stagione 2024 che vive oggi il suo primo capitolo. Red Bull, con una RB20 rivoluzionaria, cerca la difesa della doppia corona iridata conquistata, dominando, nel 2023. Lo fa con la prima pole stagionale di Max Verstappen, che in qualifica ieri ha chiuso con due decimi di vantaggio su Charles Leclerc e su George Russell. Gara chiave, questa prima di 24, per iniziare ad avere un quadro più chiaro sui valori in campo. Sinora abbiamo visto grande equilibrio: sarà così anche nel corso dei 57 giri che ci aspettano? Scopriamolo insieme in questa diretta.

Mattia Fundarò