In Spagna si disputa oggi il decimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Si arriva a Barcellona con una situazione di grande equilibrio tra i top team del campionato, con Red Bull che non sembra più avere quel grande vantaggio che ne ha caratterizzato gli ultimi due Mondiali e che, anzi, deve guardarsi alle spalle dal pressing di McLaren, Ferrari e Mercedes. McLaren, in particolare, in questa fase del campionato sembra la più minacciosa: impressione confermata nel corso degli ultimi due giorni, con Norris - che oggi scatterà dalla pole - molto veloce sia sul passo gara sia sul giro secco. L'inglese, che ieri ha conquistato la sua seconda pole della carriera, cercherà di conquistare il suo secondo successo stagionale partendo davanti a Max Verstappen, attuale leader del Mondiale con un comodo vantaggio su Charles Leclerc.

In seconda fila ci sono le due Mercedes di Hamilton e Russell: il team di Brackley si è dimostrato essere in crescita negli ultimi due appuntamenti ed è reduce dal terzo e quarto posto di Montréal. Dietro di loro, in terza fila, ci sono le due Ferrari con Leclerc davanti a Sainz: arrivata a Barcellona con un nuovo pacchetto di aggiornamenti, la Rossa è costretta a dover recuperare e a dover riscattare il deludente weekend di Montréal, chiuso con il primo - doppio - ritiro stagionale.

Diversi i temi, su tutti quello relativo alle strategie: con l'alto degrado delle gomme Pirelli, sarà interessante capire chi opterà per una strategia a due soste e chi invece lavorerà sulle tre soste. Scelta che potrebbe essere decisiva in vista del risultato finale. Scoprite assieme a noi come andrà la gara di oggi seguendoci in questa diretta: vi ricordiamo di aggiornare la pagina per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Mattia Fundarò