F1 | GP Bahrain, qualifiche: la cronaca live

Al Bahrain International Circuit di Sakhir è scattata l'ora delle qualifiche per il GP Bahrain di Formula 1. Grande attesa per la caccia alla pole position nel quarto appuntamento di un Mondiale 2025 che per ora vede una McLaren comodamente nel ruolo di prima forza e che si ripresenta in Medio Oriente come la favorita n.1 a seguito delle prove libere.

Occhio nel gruppo d'inseguimento ad un Max Verstappen che spera di riconfermarsi sulla Red Bull dopo la strepitosa pole e vittoria conquistati due settimane fa nel GP Giappone a Suzuka. In casa Ferrari sono attese invece risposte da Lewis Hamilton e Charles Leclerc e soprattutto da una SF-25 che a Sakhir può contare sul suo primo pacchetto di aggiornamenti per ricucire il gap con McLaren.