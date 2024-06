Dopo la gara di ieri che ha consegnato un nuovo successo a Pecco Bagnaia e una doppietta - che mancava da 3 anni - al team ufficiale della Ducati, la MotoGP torna in pista anche oggi al Mugello per la seconda delle tre giornate di test ufficiali previste nel corso dell'anno. Una giornata importante per quei team - e quei piloti - che devono recuperare terreno, mentre per chi è in una posizione migliore c'è l'occasione di poter valutare con più tranquillità nuove innovazioni o soluzioni a livello di setup.

Per team e piloti c'è, oggi, l'incognita meteo, con le previsioni che danno per certo l'arrivo della pioggia nel corso delle otto ore di prove. Si inizia alle 10 e si chiuderà alle 18: seguite con noi tutti gli aggiornamenti dal Mugello, vi ricordiamo - per non perdervi nulla - di refreshare la pagina.

Dal Mugello, Mattia Fundarò