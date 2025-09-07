MotoGP | GP Catalunya, la cronaca LIVE: Alex Márquez cerca il riscatto

A Barcellona è tutto pronto per il Gran Premio di Catalunya, 15° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Round che rappresenta la gara di casa di parecchi dei protagonisti della classe Regina, su tutti i fratelli Márquez, con Alex che oggi scatterà dalla pole position che ieri non è riuscito a convertire in una vittoria Sprint per una caduta a pochi giri dalla fine mentre si trovava al comando. Chi ha vinto ieri è stato, ancora una volta, il fratello Marc, che oggi si pone l'obiettivo di non perdere 3 o più punti su Alex per concedersi una prima chance di match point iridato a Misano.

Da tenere d'occhio Fabio Quartararo e Pedro Acosta, unici piloti non-Ducati tra i primi 6, oltre a Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli che partono dalla seconda fila. A caccia di riscatto i due piloti dell'Aprilia, ieri entrambi coinvolti in modo incolpevole in due cadute separate causate da altri piloti. Voglioso di rimediare a un weekend complesso è anche Pecco Bagnaia, che però partirà dalla 21^ posizione. Scopriamo assieme come andrà questa gara della MotoGP in questa diretta.

Dal Montmeló, Mattia Fundarò