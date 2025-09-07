MotoGP | GP Catalunya, la cronaca LIVE: Alex Márquez cerca il riscatto
Seguite con noi il Gran Premio di Catalunya della MotoGP: Alex Márquez in pole, poi Quartararo e Marc. Indietro Bagnaia.
A Barcellona è tutto pronto per il Gran Premio di Catalunya, 15° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Round che rappresenta la gara di casa di parecchi dei protagonisti della classe Regina, su tutti i fratelli Márquez, con Alex che oggi scatterà dalla pole position che ieri non è riuscito a convertire in una vittoria Sprint per una caduta a pochi giri dalla fine mentre si trovava al comando. Chi ha vinto ieri è stato, ancora una volta, il fratello Marc, che oggi si pone l'obiettivo di non perdere 3 o più punti su Alex per concedersi una prima chance di match point iridato a Misano.
Da tenere d'occhio Fabio Quartararo e Pedro Acosta, unici piloti non-Ducati tra i primi 6, oltre a Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli che partono dalla seconda fila. A caccia di riscatto i due piloti dell'Aprilia, ieri entrambi coinvolti in modo incolpevole in due cadute separate causate da altri piloti. Voglioso di rimediare a un weekend complesso è anche Pecco Bagnaia, che però partirà dalla 21^ posizione. Scopriamo assieme come andrà questa gara della MotoGP in questa diretta.
Dal Montmeló, Mattia Fundarò
-
PARTITO IL GIRO DI FORMAZIONE
Partito adesso il giro di formazione, manca poco al via della gara.
-
LE GOMME: MEDIA POSTERIORE PER TUTTI TRANNE ACOSTA
Scelte identiche per tutti con le gomme: M/M. Tutti, tranne Acosta, che alla media anteriore associa la S posteriore.
-
Ci correggiamo grazie al tempestivo tweet di Michelin: 30°C la temperatura dell'aria (27°C a Barcellona città…), 38°C quella dell'asfalto.
-
🌥 CIELO PARZIALMENTE NUVOLOSO SU BARCELLONA
C'è qualche nuvola in cielo sopra il Montmelo, ma fa caldo e non è prevista pioggia: sono 27°C i gradi qui presenti oggi.
-
LA SPRINT IN 90"
Se vi siete persi la Sprint di ieri, gustatevi questo recap di 90".
-
MM93 SI GIOCA LA PRIMA CHANCE IRIDATA PER MISANO
Oggi Marc Marquez non deve perdere tre o più punti da Alex Marquez per regalarsi il primo match point iridato per Misano tra 7 giorni.
-
ACOSTA, PODIO NEL MIRINO? 🎯
Pedro Acosta parte dal quinto posto: è il podio un obiettivo possibile per il pilota di KTM?
-
-
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa è la griglia di partenza del Gran Premio di Catalunya con Alex Marquez che scatterà dalla pole position davanti a Fabio Quartararo e al fratello Marc. In seconda fila ci sono Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio.
Tra gli altri italiani abbiamo Bastianini 9°, Marini 10°, Bezzecchi 12°, Bagnaia 21° e Savadori 23°. Rispetto alla griglia di ieri, segnaliamo le tre posizioni di penalità comminate sabato a Joan Mir: lo spagnolo di HRC scatterà 20°.
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
Buon pomeriggio da Barcellona dove tra 15' scatterà il Gran Premio di Catalunya della MotoGP! Seguitelo con noi in questa diretta!