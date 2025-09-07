MotoGP | GP Catalunya, la cronaca LIVE: Alex Márquez cerca il riscatto

Motomondiale | Catalunya 2025 - Commento LIVE Gara

Seguite con noi il Gran Premio di Catalunya della MotoGP: Alex Márquez in pole, poi Quartararo e Marc. Indietro Bagnaia.

Credits: MotoGP
Credits: MotoGP

A Barcellona è tutto pronto per il Gran Premio di Catalunya, 15° appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Round che rappresenta la gara di casa di parecchi dei protagonisti della classe Regina, su tutti i fratelli Márquez, con Alex che oggi scatterà dalla pole position che ieri non è riuscito a convertire in una vittoria Sprint per una caduta a pochi giri dalla fine mentre si trovava al comando. Chi ha vinto ieri è stato, ancora una volta, il fratello Marc, che oggi si pone l'obiettivo di non perdere 3 o più punti su Alex per concedersi una prima chance di match point iridato a Misano. 

Da tenere d'occhio Fabio Quartararo e Pedro Acosta, unici piloti non-Ducati tra i primi 6, oltre a Fabio di Giannantonio e Franco Morbidelli che partono dalla seconda fila. A caccia di riscatto i due piloti dell'Aprilia, ieri entrambi coinvolti in modo incolpevole in due cadute separate causate da altri piloti. Voglioso di rimediare a un weekend complesso è anche Pecco Bagnaia, che però partirà dalla 21^ posizione. Scopriamo assieme come andrà questa gara della MotoGP in questa diretta.

Dal Montmeló, Mattia Fundarò

    PARTITO IL GIRO DI FORMAZIONE

    Partito adesso il giro di formazione, manca poco al via della gara.

    LE GOMME: MEDIA POSTERIORE PER TUTTI TRANNE ACOSTA

    Scelte identiche per tutti con le gomme: M/M. Tutti, tranne Acosta, che alla media anteriore associa la S posteriore.

    Ci correggiamo grazie al tempestivo tweet di Michelin: 30°C la temperatura dell'aria (27°C a Barcellona città…), 38°C quella dell'asfalto.

    🌥 CIELO PARZIALMENTE NUVOLOSO SU BARCELLONA

    C'è qualche nuvola in cielo sopra il Montmelo, ma fa caldo e non è prevista pioggia: sono 27°C i gradi qui presenti oggi.

    LA SPRINT IN 90"

    Se vi siete persi la Sprint di ieri, gustatevi questo recap di 90".

    MM93 SI GIOCA LA PRIMA CHANCE IRIDATA PER MISANO

    Oggi Marc Marquez non deve perdere tre o più punti da Alex Marquez per regalarsi il primo match point iridato per Misano tra 7 giorni.

    ACOSTA, PODIO NEL MIRINO? 🎯

    Pedro Acosta parte dal quinto posto: è il podio un obiettivo possibile per il pilota di KTM?

    SEGUI IL COMMENTO IN DIRETTA ANCHE SU YOUTUBE

    Come sempre, vi ricordiamo che potete seguire la gara con il commento in diretta sul nostro canale YouTube

    LA GRIGLIA DI PARTENZA

    Questa è la griglia di partenza del Gran Premio di Catalunya con Alex Marquez che scatterà dalla pole position davanti a Fabio Quartararo e al fratello Marc. In seconda fila ci sono Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio. 

    Tra gli altri italiani abbiamo Bastianini 9°, Marini 10°, Bezzecchi 12°, Bagnaia 21° e Savadori 23°. Rispetto alla griglia di ieri, segnaliamo le tre posizioni di penalità comminate sabato a Joan Mir: lo spagnolo di HRC scatterà 20°.

    BUON POMERIGGIO A TUTTI!

    Buon pomeriggio da Barcellona dove tra 15' scatterà il Gran Premio di Catalunya della MotoGP! Seguitelo con noi in questa diretta!