F1 | GP Italia: la cronaca live
Leclerc cerca il bis in casa con Ferrari, Norris prova a recuperare punti su Piastri
Ferrari ci riprova a Monza con Charles Leclerc a Monza nell'edizione 2025 del GP Italia. Il tempio della velocità torna ad accogliere il ‘Circus', il marchio di Maranello prova ad attaccare le due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.
Il monegasco vinse nel 2024 con la Ferrari #16 riuscendo ad effettuare una sosta in meno rispetto ai rivali. Le due McLaren ci riprovano questo weekend, Oscar Piastri è attualmente il leader del Mondiale con un piccolo vantaggio nei confronti di Lando Norris.
-
Albon, Antonelli, Bortoleto ed Hadjar completano nell'ordine dalla 7ma alla 10ma posizione
-
Verstappen Re a Monza!
Red Bull vince a Monza! Norris precede Piastri davanti a Leclerc, Russell, Hamilton
-
ultimo giro a Monza!
-
Ultimi chilometri per Max, Hamilton è sesto come da copione nel frattempo
-
3 giri alla fine, interessante situazione in casa McLaren
-
Cambio posizioni in casa McLaren! Piastri
-
Verstappen ha 18 secondi di margine, Norris prova ad attaccare Piastri (1.5 di gap)
-
Norris è terzo ora a 2 secondi da Piastri - 48/
-
Pit lento per Norris ! Il britannico perde la prosizione su Piastri, ma resta avanti a Leclerc
-
Una Safety Car cambierebbe le carte in tavola, altrimenti nessuno può battere Red Bull. Verstappen pronto per sorprendere le due McLaren
-
Norris e Piastri devono ancora rientrare - 10 giri alla fine
-
41/53 - Hamilton passa Stoll e sale in ottava posizione. Attendiamo ancora le soste della McLaren
-
Contatto tra Sainz e Bearman, entrambe le auto ripartono. Potrebbe arrivare una sanzione per l'inglese
-
39/53 - Hamilton si ferma e torna dietro a Russell
-
38/53 - niente penalità per Leclerc che resta ovviamente alle spalle di Verstappen. Quarto posto per il #16 all'arrivo?
-
38/53 - Gomma bianca nuova per Max
-
Giro veloce per Leclerc - 36/53
-
Strategia discutibile per la Ferrari che sarebbe rimasta tranquillamente davanti alla Mercedes
-
Leclerc resta davanti ai rivali, vedremo se ci saranno provvedimenti per l'errore ad ingresso box
-
Pit per Leclerc che rischia di aver superato il limite di velocità ad ingresso pit road - 34/53
-
32/53 - Verstappen continua a controllare la scena, Piastri tenta in qualche modo di tornare sotto a Norris
-
Continuano le soste, sicuramente una sola sosta oggi
-
Soste in arrivo! Si ferma Russell. Gara senza colpi di scena per ora in quel di Monza con Red Bull semplicemente superiore
-
27/53 - Situazione immutata, tutto tranquillo al momento
-
Sospensione ceduta per Alonso dopo un passaggio aggressivo su un cordolo
-
25/53 - problemi per Alonso, l'Aston rallenta nell'ultimo settore
-
23/53 - attendiamo le soste dei primi. Bearman attacca anche Lawson
-
21/53 - Bortoleto ed Alonso ai box. Verstappen resta con il giro veloce
-
Bearman anticipa la sosta e passa Tsunoda. Errore di Gasly invece all'uscita di Lesmo 2
-
Rivediamo il via
-
Penalità per Ocon, ha forzato Stroll alla Roggia
-
19/53 - Bearman si ferma, Max continua a registrare giri veloci…
-
18/53 - Antonelli sale nono, mentre ci avviciniamo velocemente alla prima sosta e probabilmente unica della giornata
-
16/53 - Leclerc prova a recuperare sulla McLaren. Il monegasco si allontana progressivamente da Russell
-
14/53 - Antonelli scivola in 10ma posizione alle spalle anche di Tsunoda. Partenza negativa per l'italiano
-
13/53 - La velocità di punta aiuta la Ferrari che resta davanti a Russell. Imprendibile per ora Verstappen
-
11/53 - Vola Verstappen! Piastri prova ad avvicinarsi a Norris
-
Giro veloce per Verstappen, fatica Leclerc che ora deve difendersi da Russell
-
7/53 - Anche Russell si avvicina a Charles, mentre Verstappen si porta a 2 secondi da Norris
-
Piastri passa Leclerc e torna terzo - 6/53
-
Norris, intelligentemente, non tiene troppo Verstappen. Leclerc è in crisi nei confronti di Piastri
-
4/53 - Di forza Max passa Lando all'esterno di curva 1-2
-
3/53 - Si difende Leclerc da Piastri, Max è invece all'assalto di Norris
-
2/53 - La Ferrari è veloce sul dritto, ma che rischio per il monegasco all'Ascari
-
Verstappen lascia passare Norris che scappa, mentre Verstappen è sotto attacco di Leclerc che ha passato Piastri dopo curva 1-2
-
Leclerc passa Piastri al via, ma l'australiano lo ripassa a Lesmo 1
-
PARTENZA!
Si parte a Monza! Verstappen taglia la curva 2 e resta primo su Norris
-
Ritiro per Hulkenberg per problemi, investigazione invece per le due Aston Martin (prove di partenza non regolari)
-
Scatta il giro di formazione
-
EMOZIONI A MONZA!
-
I piloti salgono in auto, ci siamo per il via
-
Verstappen è al comando su Norris e Piastri. Leclerc è quarto
-
Leclerc saluta i tifosi
-
-
-
Hamilton partirà decimo, sanzionato per un'infrazione in regime di bandiera gialla a Zandvoort
-
Sold out oggi a Monza per il GP Italia, tribune gremite nel tempio della velocità
-
Il sole splende a Monza! Leclerc vinse lo scorso anno dalla quarta posizione, stessa casella del 2025
-
Siamo pronti per la partenza, tra poco l'Inno d'Italia e le Frecce Tricolori che tornano dopo un anno d'assenza.
-
Tutto è pronto a Monza
-
-
Benvenuti a Monza!
Buongiorno a tutti amici di LiveGP, bentornati per il GP Italia 2025