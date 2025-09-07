Motomondiale | Catalunya 2025 - Commento LIVE Gara

LIVE

F1 | GP Italia: la cronaca live

Leclerc cerca il bis in casa con Ferrari, Norris prova a recuperare punti su Piastri

Luca Pellegrini /
Credits. Pirelli
Credits. Pirelli

Leclerc cerca il bis in casa con Ferrari, Norris prova a recuperare punti su Piastri

Luca Pellegrini /

Ferrari ci riprova a Monza con Charles Leclerc a Monza nell'edizione 2025 del GP Italia. Il tempio della velocità torna ad accogliere il ‘Circus', il marchio di Maranello prova ad attaccare le due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Il monegasco vinse nel 2024 con la Ferrari #16 riuscendo ad effettuare una sosta in meno rispetto ai rivali. Le due McLaren ci riprovano questo weekend, Oscar Piastri è attualmente il leader del Mondiale con un piccolo vantaggio nei confronti di Lando Norris.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

  • chequered_flag
    Share Link

    Albon, Antonelli, Bortoleto ed Hadjar completano nell'ordine dalla 7ma alla 10ma posizione 

  • chequered_flag
    Share Link

    Verstappen Re a Monza!

    Red Bull vince a Monza! Norris precede Piastri davanti a Leclerc, Russell, Hamilton

  • Share Link

    ultimo giro a Monza!

  • Share Link

    Ultimi chilometri per Max, Hamilton è sesto come da copione nel frattempo 

  • Share Link

    3 giri alla fine, interessante situazione in casa McLaren 

  • Share Link

    Cambio posizioni in casa McLaren! Piastri 

  • Share Link

    Verstappen ha 18 secondi di margine, Norris prova ad attaccare Piastri (1.5 di gap)

  • Share Link

    Norris è terzo ora a 2 secondi da Piastri - 48/

  • Share Link

    Pit lento per Norris ! Il britannico perde la prosizione su Piastri, ma resta avanti a Leclerc 

  • Share Link

    Una Safety Car cambierebbe le carte in tavola, altrimenti nessuno può battere Red Bull. Verstappen pronto per sorprendere le due McLaren

  • Share Link

    Norris e Piastri devono ancora rientrare - 10 giri alla fine

  • Share Link

    41/53 - Hamilton passa Stoll e sale in ottava posizione. Attendiamo ancora le soste della McLaren

  • Share Link

    Contatto tra Sainz e Bearman, entrambe le auto ripartono. Potrebbe arrivare una sanzione per l'inglese

  • Share Link

    39/53 - Hamilton si ferma e torna dietro a Russell

  • Share Link

    38/53 - niente penalità per Leclerc che resta ovviamente alle spalle di Verstappen. Quarto posto per il #16 all'arrivo?

  • Share Link

    38/53 - Gomma bianca nuova per Max

  • Share Link

    Giro veloce per Leclerc - 36/53

  • Share Link

    Strategia discutibile per la Ferrari che sarebbe rimasta tranquillamente davanti alla Mercedes

  • Share Link

    Leclerc resta davanti ai rivali, vedremo se ci saranno provvedimenti per l'errore ad ingresso box

  • Share Link

    Pit per Leclerc che rischia di aver superato il limite di velocità ad ingresso pit road - 34/53

  • Share Link

    32/53 - Verstappen continua a controllare la scena, Piastri tenta in qualche modo di tornare sotto a Norris

  • Share Link

    Continuano le soste, sicuramente una sola sosta oggi

  • Share Link

    Soste in arrivo! Si ferma Russell. Gara senza colpi di scena per ora in quel di Monza con Red Bull semplicemente superiore

  • Share Link

    27/53 - Situazione immutata, tutto tranquillo al momento

     

  • Share Link

    Sospensione ceduta per Alonso dopo un passaggio aggressivo su un cordolo

  • Share Link

    25/53 - problemi per Alonso, l'Aston rallenta nell'ultimo settore

  • Share Link

    23/53 - attendiamo le soste dei primi. Bearman attacca anche Lawson

  • Share Link

    21/53 - Bortoleto ed Alonso ai box. Verstappen resta con il giro veloce 

  • Share Link

    Bearman anticipa la sosta e passa Tsunoda. Errore di Gasly invece all'uscita di Lesmo 2

  • Share Link

    Rivediamo il via

  • Share Link

    Penalità per Ocon, ha forzato Stroll alla Roggia

  • Share Link

    19/53 - Bearman si ferma, Max continua a registrare giri veloci…

     

  • Share Link

    18/53 - Antonelli sale nono, mentre ci avviciniamo velocemente alla prima sosta e probabilmente unica della giornata

  • Share Link

    16/53 - Leclerc prova a recuperare sulla McLaren. Il monegasco si allontana progressivamente da Russell

  • Share Link

    14/53 -   Antonelli  scivola in 10ma posizione alle spalle anche di Tsunoda. Partenza negativa per l'italiano

  • Share Link

    13/53 - La velocità di punta aiuta la Ferrari che resta davanti a Russell. Imprendibile per ora Verstappen

     

  • Share Link

    11/53 - Vola Verstappen! Piastri prova ad avvicinarsi a Norris

  • Share Link

    Giro veloce per Verstappen, fatica Leclerc che ora deve difendersi da Russell

  • Share Link

    7/53 - Anche Russell si avvicina a Charles, mentre Verstappen si porta a 2 secondi da Norris

  • Share Link

    Piastri passa Leclerc e torna terzo - 6/53

  • Share Link

    Norris, intelligentemente, non tiene troppo Verstappen. Leclerc è in crisi nei confronti di Piastri

  • Share Link

    4/53 - Di forza Max passa Lando all'esterno di curva 1-2

  • Share Link

    3/53 - Si difende Leclerc da Piastri, Max è invece all'assalto di Norris

  • green_light
    Share Link

    2/53 - La Ferrari è veloce sul dritto, ma che rischio per il monegasco all'Ascari

  • green_light
    Share Link

    Verstappen lascia passare Norris che scappa, mentre Verstappen è sotto attacco di Leclerc che ha passato Piastri dopo curva 1-2

  • green_light
    Share Link

    Leclerc passa Piastri al via, ma l'australiano lo ripassa a Lesmo 1

  • green_light
    Share Link

    PARTENZA!

    Si parte a Monza! Verstappen taglia la curva 2 e resta primo su Norris

  • Share Link

    Ritiro per Hulkenberg per problemi, investigazione invece per le due Aston Martin (prove di partenza non regolari)

     

  • Share Link

    Scatta il giro di formazione

  • Share Link

    EMOZIONI A MONZA!

  • Share Link

    I piloti salgono in auto, ci siamo per il via

  • Share Link

    Verstappen è al comando su Norris e Piastri. Leclerc è quarto

  • Share Link

    Leclerc saluta i tifosi 

     

  • Share Link

  • Share Link

  • Share Link

    Hamilton partirà decimo, sanzionato per un'infrazione in regime di bandiera gialla a Zandvoort

  • Share Link

    Sold out oggi a Monza per il GP Italia, tribune gremite nel tempio della velocità

     

  • Share Link

    Il sole splende a Monza! Leclerc vinse lo scorso anno dalla quarta posizione, stessa casella del 2025

  • Share Link

    Siamo pronti per la partenza, tra poco l'Inno d'Italia e le Frecce Tricolori che tornano dopo un anno d'assenza. 

  • Share Link

    Tutto è pronto a Monza

  • Share Link

  • Share Link

    Benvenuti a Monza!

    Buongiorno a tutti amici di LiveGP, bentornati per il GP Italia 2025