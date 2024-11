F1 | GP Qatar, Sprint: la cronaca live

Si accendono i riflettori sul Lusail International Circuit per la giornata di sabato del GP Qatar di Formula 1 che comincia con la sesta e ultima Sprint della stagione 2024. 19 giri per assegnare i primi punti del weekend qatariota e indirizzare, potenzialmente, la lotta per il Mondiale Costruttori.

Le McLaren partono favorite con Lando Norris in pole e Oscar Piastri terzo in griglia, mentre le Ferrari partiranno appena dietro con Carlos Sainz quarto e Charles Leclerc con la speranza di rimontare lo svantaggio in classifica di 24 punti. Occhio anche alla Mercedes di un George Russell che dalla prima fila potrebbe fare da ago della bilancia per la lotta nel costruttori.