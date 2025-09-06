F1 | GP Italia, qualifiche: la cronaca live
McLaren prova a confermarsi a casa di Ferrari, Leclerc prova a far sognare i tifosi
Prima giornata di verdetti a Monza per l'edizione 2025 del GP Italia. Le McLaren sfidano la concorrenza nella lotta per la pole position, Charles Lecerc prova a far sognare i tifosi dopo il difficile weekend di Zandvoort.
Lando Norris, out in Olanda con problemi tecnici, riuscì ad ottenere la pole lo scorso anno battendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la McLaren #63 di George Russell.
La scia è fondamentale! Verstappen precede Leclerc, Piastri, Hamilton e Russell
MAX!!! Red Bull avanti!
Che tempo per Leclerc che per 84 millesimi beffa Leclerc. Scia fondamentale di Tsunoda per il #1 di Red Bull
Leclerc davanti!
49 millesimi di vantaggio per LECLERC! Piastri è secondo davanti ad Hamilton e Russell
Attendiamo i due tentativi per la pole anche la Red Bull e la Mercedes sono in lotta
GREEN FLAG!
Q3 a Monza
Tutti i migliori restano in azione per la pole, vedremo chi giocherà per la pole!
Si salva Norris, Bearman out insieme a Hulkenberg, Sainz, Albon ed Ocon
Albon non si migliora, Bearman resta in Q3 provvisoriamente
Attesa per Lando Norris che rischia l'eliminazione!
-
Antonelli secondo! Verstappen resta leader al momento
7mo Norris! ATTENZIONE
7mo Norris! Attenzione all'inglese che rischia l'eliminazione perché tutti gli altri potrebbero migliorarsi
Nuovo tentativo con Norris che ci riprova senza scia. 1 giro extra a disposizione per il #4 di McLaren
-
Quinto posto per Leclerc, mentre è da segnalare un lungo per Norris in curva 1. Terzo piastri, quarto Bortoleto
Verstappen leader su Russell ed Antonelli, attesa per le Ferrari
Q2!
Si riparte a Monza
Piccolo ritardo, la pista è sporca di ghiaia in vari punti (Roggia/Lesmo 2/Ascari)
Le sciee giocano un ruolo fondamentale e possono cambiare la classifica. Russell precede Verstappen e Norris dopo la Q1
Gli eliminati dalla Q1
Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson sono esclusi dal Q1
Bandiera a scacchi sulla Q1, Antonelli si salva insieme a tutti gli altri big
ultimo giro tutto da seguire, Antonelli 18mo
Russell precede Norris in attesa dell'ultimo tentativo. La classifica potrebbe ‘ribaltarsi' con le scie durante l'ultima parte della Q1.
Russell con la gomma gialla balza al comando con quasi 2 decimi sulla McLaren di Norris. Eliminato per ora Antonelli
Leclerc si porta a 78 millesimi da Norris, ma viene scavalcato da Alonso. Piastri è quarto davanti a Lewis
Errore per Sainz all'uscita della Lesmo 2, non ci sono conseguenze per lui
Norris e Piastri sono davanti a Leclerc e Verstappen. Quattro auto in meno di 2 decimi
Leclerc è davanti ad Hamilton. Mancano ancora Red Bull e McLaren
Primo giro veloce per Leclerc, attendiamo gli altri
Gioco si squadra tra le Rosse? Vedremo cosa farà Hamilton considerata la penalità da scontare
Q1! Green flag!
Inizia a Monza la prima sessione di prove libere del GP d'Italia!
Ricordiamo che indipendentemente dal risultato finale, Lewis Hamilton #44 dovrà scontare una penalità in griglia di partenza di 5 posizioni per aver infranto le regole nel pre-gara di Zandvoort (bandiere gialle)
Attenzione alle scie oggi a Monza! Stare dietro ad un rivale nei lunghi rettilinei può essere cruciale nell'economia della pole!
Leclerc ed Hamilton in Fanzone questa mattina a Monza
Leonardo Fornaroli ha vinto la Sprint Race di FIA F2. L'Italia sarà ancora protagonista nelle imminenti qualifiche? Vedremo
Jacky Ickx in pista oggi a Monza!
-
Il sole splende in Italia. Ferrari ha mostrato di poter lottare per la pole contro le due McLaren che chiaramente hanno il favore del pronostico
Bentornati a Monza!
Entra nel vivo il weekend del GP Italia! Buon pomeriggio amici di LiveGP e benvenuti alla Cronaca Live delle qualifiche da Monza!