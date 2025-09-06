LIVE

F1 | GP Italia, qualifiche: la cronaca live

McLaren prova a confermarsi a casa di Ferrari, Leclerc prova a far sognare i tifosi

Luca Pellegrini /
Credits. Ferrari
Credits. Ferrari

McLaren prova a confermarsi a casa di Ferrari, Leclerc prova a far sognare i tifosi

Luca Pellegrini /

Prima giornata di verdetti a Monza per l'edizione 2025 del GP Italia. Le McLaren sfidano la concorrenza nella lotta per la pole position, Charles Lecerc prova a far sognare i tifosi dopo il difficile weekend di Zandvoort.

Lando Norris, out in Olanda con problemi tecnici, riuscì ad ottenere la pole lo scorso anno battendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la McLaren #63 di George Russell.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA CRONACA LIVE

  • green_light
    Share Link

    La scia è fondamentale! Verstappen precede Leclerc, Piastri, Hamilton e Russell

  • green_light
    Share Link

    MAX!!! Red Bull avanti!

    Che tempo per Leclerc che per 84 millesimi beffa Leclerc. Scia fondamentale di Tsunoda per il #1 di Red Bull

  • green_light
    Share Link

    Leclerc davanti!

    49 millesimi di vantaggio per LECLERC! Piastri è secondo davanti ad Hamilton e Russell

  • green_light
    Share Link

    Attendiamo i due tentativi per la pole anche la Red Bull e la Mercedes sono in lotta

  • green_light
    Share Link

    GREEN FLAG!

    Q3 a Monza

  • Share Link

  • chequered_flag
    Share Link

    Tutti i migliori restano in azione per la pole, vedremo chi giocherà per la pole!

  • chequered_flag
    Share Link

    Si salva Norris, Bearman out insieme a Hulkenberg, Sainz, Albon ed Ocon

  • chequered_flag
    Share Link

    Albon non si migliora, Bearman resta in Q3 provvisoriamente

  • Share Link

    Attesa per Lando Norris che rischia l'eliminazione!

  • Share Link

    Antonelli secondo! Verstappen resta leader al momento

  • Share Link

    7mo Norris! ATTENZIONE

    7mo Norris! Attenzione all'inglese che rischia l'eliminazione perché tutti gli altri potrebbero migliorarsi

     

  • Share Link

    Nuovo tentativo con Norris che ci riprova senza scia. 1 giro extra a disposizione per il #4 di McLaren

  • Share Link

    Quinto posto per Leclerc, mentre è da segnalare un lungo per Norris in curva 1. Terzo piastri, quarto Bortoleto

  • Share Link

    Verstappen leader su Russell ed Antonelli, attesa per le Ferrari

  • green_light
    Share Link

    Q2!

    Si riparte a Monza

  • Share Link

    Piccolo ritardo, la pista è sporca di ghiaia in vari punti (Roggia/Lesmo 2/Ascari)

  • Share Link

  • chequered_flag
    Share Link

  • chequered_flag
    Share Link

    Le sciee giocano un ruolo fondamentale e possono cambiare la classifica. Russell precede Verstappen e Norris dopo la Q1

     

  • Share Link

    Gli eliminati dalla Q1

    Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly e Lawson sono esclusi dal Q1

  • Share Link

    Bandiera a scacchi sulla Q1, Antonelli si salva insieme a tutti gli altri big

  • Share Link

    ultimo giro tutto da seguire, Antonelli 18mo

     

  • Share Link

    Russell precede Norris in attesa dell'ultimo tentativo. La classifica potrebbe ‘ribaltarsi' con le scie durante l'ultima parte della Q1.

  • Share Link

    Russell con la gomma gialla balza al comando con quasi 2 decimi sulla McLaren di Norris. Eliminato per ora Antonelli

  • Share Link

    Leclerc si porta a 78 millesimi da Norris, ma viene scavalcato da Alonso. Piastri è quarto davanti a Lewis

  • Share Link

    Errore per Sainz all'uscita della Lesmo 2, non ci sono conseguenze per lui

  • Share Link

    Norris e Piastri sono davanti a Leclerc e Verstappen. Quattro auto in meno di 2 decimi 

  • Share Link

    Leclerc è davanti ad Hamilton. Mancano ancora Red Bull e McLaren

  • Share Link

    Primo giro veloce per Leclerc, attendiamo gli altri

  • Share Link

    Gioco si squadra tra le Rosse? Vedremo cosa farà Hamilton considerata la penalità da scontare

  • Share Link

    Q1! Green flag!

    Inizia a Monza la prima sessione di prove libere del GP d'Italia!

  • Share Link

    Ricordiamo che indipendentemente dal risultato finale, Lewis Hamilton #44 dovrà scontare una penalità in griglia di partenza di 5 posizioni per aver infranto le regole nel pre-gara di Zandvoort (bandiere gialle)

  • Share Link

    Attenzione alle scie oggi a Monza! Stare dietro ad un rivale nei lunghi rettilinei può essere cruciale nell'economia della pole!

     

  • Share Link

    Leclerc ed Hamilton in Fanzone questa mattina a Monza

     

  • Share Link

    Leonardo Fornaroli ha vinto la Sprint Race di FIA F2. L'Italia sarà ancora protagonista nelle imminenti qualifiche? Vedremo

  • Share Link

    Jacky Ickx  in pista oggi a Monza!

  • Share Link

  • Share Link

    Il sole splende in Italia. Ferrari ha mostrato di poter lottare per la pole contro le due McLaren che chiaramente hanno il favore del pronostico

  • Share Link

    Bentornati a Monza!

    Entra nel vivo il  weekend  del GP Italia! Buon pomeriggio amici di LiveGP e benvenuti alla Cronaca Live delle qualifiche da Monza!