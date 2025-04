WEC | 6 ore di Imola 2025, la cronaca live

Si accendono i motori sulle rive del Santerno per l'attesa 6 ore di Imola, seconda tappa del FIA World Endurance Championship 2025. L'appuntamento italiano del Mondiale Endurance vedrà 36 auto darsi battaglia dall'inizio alla fine nelle classi Hypercar e LMGT3 in una gara che si preannuncia imperdibile.

Enorme sarà la spinta che i Tifosi daranno alla Ferrari dopo la storica tripletta delle 499P conquistata nella tappa inaugurale in Qatar, ma gli avversari proveranno a rovinare la festa al Cavallino Rampante. Da una BMW e una Cadillac in forma nelle prove ad una Porsche in cerca di riscatto, la lotta per il podio potrebbe essere combattuta fino alla fine.

Andrea Mattavelli - Alfredo Cirelli