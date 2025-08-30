F1 | GP Olanda, McLaren favorita per la pole: la cronaca LIVE delle qualifiche

Terminata la lunga pausa estiva, la F1 torna in azione a Zandvoort nella gara di casa di Max Verstappen per il 15° appuntamento del Mondiale 2025. Su un circuito circondato d'arancio in onore proprio del padrone di casa, a dettare legge è però l'arancio della McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri dominatori assoluti sin qui del fine settimana e capaci di chiudere con quasi 1" di vantaggio sul resto del gruppo nelle FP3 di questa mattina. Resto del gruppo guidato dalla Mercedes e, nello specifico, da George Russell che nelle prossime 10 gare punterà al terzo posto nel Mondiale fin qui detenuto da Verstappen. Più indietro la Ferrari, con Leclerc e Hamilton che hanno avuto sinora due giornate estremamente complesse, in particolare l'inglese che ieri si è girato in ben due occasioni nel corso dei due turni di libere.

Vediamo in questo turno se McLaren sarà capace di rispettare il pronostico - Norris poi qui l'anno scorso conquistò la pole e vinse la gara - o se avremo delle sorprese.

Mattia Fundarò