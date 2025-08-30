F1 | GP Olanda, McLaren favorita per la pole: la cronaca LIVE delle qualifiche
A Zandvoort McLaren padrona e pronta a prendersi anche la pole: Mercedes prima inseguitrice, Ferrari in sofferenza.
A Zandvoort McLaren padrona e pronta a prendersi anche la pole: Mercedes prima inseguitrice, Ferrari in sofferenza.
Terminata la lunga pausa estiva, la F1 torna in azione a Zandvoort nella gara di casa di Max Verstappen per il 15° appuntamento del Mondiale 2025. Su un circuito circondato d'arancio in onore proprio del padrone di casa, a dettare legge è però l'arancio della McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri dominatori assoluti sin qui del fine settimana e capaci di chiudere con quasi 1" di vantaggio sul resto del gruppo nelle FP3 di questa mattina. Resto del gruppo guidato dalla Mercedes e, nello specifico, da George Russell che nelle prossime 10 gare punterà al terzo posto nel Mondiale fin qui detenuto da Verstappen. Più indietro la Ferrari, con Leclerc e Hamilton che hanno avuto sinora due giornate estremamente complesse, in particolare l'inglese che ieri si è girato in ben due occasioni nel corso dei due turni di libere.
Vediamo in questo turno se McLaren sarà capace di rispettare il pronostico - Norris poi qui l'anno scorso conquistò la pole e vinse la gara - o se avremo delle sorprese.
Clicca QUI per gli ultimi aggiornamenti.
Mattia Fundarò
-
GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E A DOMANI!
Noi chiudiamo qui questa diretta, ma non abbandonate le pagine di LiveGP.it per gli approfondimenti dei temi più importanti in arrivo da Zandvoort. Grazie per averci seguito e a domani! Ciao! 👋🏻
-
🎙 VASSEUR SULLE CHANCE DI PODIO FERRARI
Podio possibile domani? Siamo nello stesso gruppo di Max e Russell, dobbiamo mettere tutto assieme. La strategia è al limite ma abbiamo due macchine per lottare con loro.
-
QUINTA POLE IN CARRIERA PER PIASTRI
Quella di oggi è la quinta pole in carriera di Oscar Piastri e, anche, la quinta stagionale: l'australiano pareggia le pole di Keke Rosberg e Giuseppe Farina, tra gli altri.
-
🎙 VASSEUR: "TUTTO APERTO"
Credo che Charles abbia detto chiaramente che aveva commesso un errore e questo ci è costato la seconda fila. Se oggi abbiamo perso qualcosa è dovuto a ieri, partivamo da troppo lontano. Dobbiamo lavorare meglio al venerdì, è troppo fare un passo di un secondo in avanti. Lewis? Sta avendo un ottimo weekend, ha iniziato a spingere nei primi due giri del weekend, è stato un segnale positivo. Come per Charles, siamo partiti da troppo indietro ieri. Penso che sia stata una questione d'assetto, ogni problema poi assume proporzioni gigantesche. Recuperare da 1"5 di distacco non è possibile ma significa che sei al limite. Vediamo domani, i punti sono assegnati alla domenica. Il passo gara era meglio del ritmo della qualifica, è tutto aperto.
-
🎙 PIASTRI: "SCELTO IL MOMENTO GIUSTO"
Decisamente ho scelto il momento giusto. Mi sono sentito bene per tutto il weekend ma c'erano un paio di curve che non riuscivo a fare bene. Uscire con la pole mi esalta abbastanza, ma ovviamente i punti sono domani. La cosa positiva di avere tante sessioni è che si continua a migliorare. Ci sono cose dove devo migliorare, ma sono contento. Vedremo cosa faremo domani, cercheremo di batterci a vicenda. Ci sono variabili che possono rimescolare le carte, vedremo cosa succederà domani.
-
🎙 NORRIS: "DISPIACIUTO"
Siamo stati vicini per tutto il weekend, sono dispiaciuto di non essere in pole, ma non è la fine del mondo. Tanto dipende anche dalla fortuna, è dura. Ho fatto un bel giro in Q1 e Q2, ma con l'ultimo giro mi è mancato un po' di vento. Oscar comunque ha guidato bene, ci divertiremo domani. Ci sono tanti giri, è una gara lunga.
-
🎙 VERSTAPPEN: "WEEKEND COMPLESSO"
Questo weekend sinora è stato complesso, nelle qualifiche siamo andati meglio che nel resto del weekend. Vediamo cosa possiamo fare domani, le McLaren sono state veloce ma sarà importante concentrarci sulla nostra gara.
-
LA CLASSIFICA DEL Q3
Questa è la classifica del Q3 con Lawson che partirà ottavo davanti a Sainz - che aveva raggiunto la terza fila momentaneamente - e ad Alonso.
-
POLE POSITION DI OSCAR PIASTRI!
Lando Norris aveva comandato sinora il weekend, ma a fare la pole position è Oscar Piastri! Grande prova di forza dell'australiano!
-
VERSTAPPEN SI MIGLIORA MA RESTA TERZO
Verstappen si migliora ma resta terzo a poco meno di 3 decimi dalle due McLaren!
-
CLAMOROSO HADJAR, SECONDA FILA!
Pazzesco Hadjar che partirà in seconda fila davanti a George Russell che non si migliora e resta quinto!
-
LECLERC SUPERA HAMILTON
Leclerc supera Hamilton, le due Ferrari restano comunque entrambe in terza fila. Bene Sainz che si è migliorato ma è comunque ottavo…
-
LE MCLAREN NON SI MIGLIORI, PIASTRI IN POLE
Pazzesco a Zandvoort: le due McLaren non si migliorano, Oscar Piastri si prende la pole quando mancano 30'' circa alla fine del turno!
-
TRE MINUTI ALLA FINE, VETTURE DI NUOVO IN PISTA
Quando mancano 3' alla fine tornano in pista tutte le vetture, guidate dalle due McLaren come nel run precedente. Vediamo se Norris sarà capace di battere Piastri per la pole.
-
LA CLASSIFICA DOPO IL PRIMO TENTATIVO
-
VERSTAPPEN TERZO
Verstappen è l'ultimo a fare il tempo: l'olandese è terzo a quasi 4 decimi dalle due McLaren, tra pochissimo la classifica.
-
FERRARI QUARTA E QUINTA
Le due Ferrari chiudono dietro a Russell con Hamilton 4° a 2 decimi da George e Charles quinto a 1 centesimo da Lewis.
-
RUSSELL TERZO A MEZZO SECONDO
Russell chiude terzo a quasi 6 decimi dalle due McLaren: l'inglese è seguito da Hadjar e Alonso in attesa di Max e delle Ferrari.
-
PIASTRI DAVANTI A NORRIS PER 12 MILLESIMI
Tiratissimo il duello tra Norris e Piastri con l'australiano che fa i migliori primo e terzo settore e chiude con 12 millesimi di vantaggio su Norris! È anche il record della pista in 1.08.662!
-
PARTE ORA IL Q3
Inizia ora il Q3 a Zandvoort con le due McLaren che sono le prime ad entrare in pista.
-
LA CLASSIFICA DEL Q2
-
OUT ANTONELLI!
Finito il Q2 con l'eliminazione di Kimi Antonelli da parte di Fernando Alonso!
Si salva Sainz con il 10° tempo, oltre a Kimi fuori Tsunoda, Bortoleto, Gasly e Albon che in radio si è lamentato con il team.
-
LAWSON ELIMINA TSUNODA!
Lawson elimina Tsunoda ma non è ancora finita…
-
HADJAR SETTIMO
Hadjar sale settimo davanti Sainz e Antonelli. Tsunoda è l'ultimo dei qualificati e il suo tempo è appena stato pareggiato da Bortoleto!
-
ANTONELLI OTTAVO
Antonelli si migliora ed è ottavo al momento dietro a Sainz che si è tolto dalla zona calda.
-
A RISCHIO ALONSO
A rischio intanto ci sono Alonso e Sainz, oltre a Lawson, Bortoleto e Gasly che aveva chiuso in top-10 il Q1.
-
2' ALLA FINE, TUTTI IN PISTA
A 2' dalla fine sono tutti in pista a caccia del tempo: le due Ferrari sono le ultime, così da valutare se chiudere o no il tempo.
-
HAMILTON E LECLERC RISALGONO LA CLASSIFICA
Le due Ferrari risalgono la classifica con gomma nuova: Hamilton 4° con un 1.09.261 e il miglior settore centrale, Leclerc 5° a 4 centesimi da Hamilton.
-
PIASTRI SECONDO E VICINO A NORRIS
Piastri chiude il suo tempo al secondo posto con 9 centesimi di ritardo da Lando.
-
NORRIS SCENDE SOTTO L'1.09
1.08.874 è il nuovo riferimento fatto poco fa da Lando Norris. Piastri potrebbe avvicinarsi, suo il miglior secondo settore…
-
VERSTAPPEN APRE IL GAP
Verstappen chiude il proprio tempo in 1.09.122, dando quasi 1" alle Ferrari. Bene Antonelli, secondo a mezzo secondo, davanti a Tsunoda e a Russell che hanno da poco fatto il loro tempo.
-
ORA IN PISTA ANCHE GLI ALTRI
Scendono in pista anche gli altri piloti,
-
I DUE FERRARI CHIUDONO IL LORO GIRO CON GOMMA USATA
Leclerc chiude il tempo in 1.10.034 davanti a Hamilton in 1.10.140: sono gli unici crono fatti sinora in Q2, entrambi con gomma usata.
-
🦊 LECLERC RIPORTA LA PRESENZA DI UNA VOLPE
Leclerc riporta la presenza di una volpe in curva 10 🦊
-
VIA AL Q2!
Parte ora il Q2 con le due Ferrari che sono le prime a scendere in pista con Leclerc davanti a Hamilton.
-
LA CLASSIFICA DEL Q1
-
BORTOLETO SI SALVA, FUORI HULK E OCON
Bortoleto si salva per 6 centesimi, out Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Bearman e Stroll.
-
TSUNODA ESCE DALLA ZONA CALDA
Tsunoda esce dalla zona calda in 1.09.954 a 4 millesimi da Alonso. Bortoleto è l'ultimo dei qualificati…
-
HAMILTON E LECLERC MIGLIORANO
Tempo quasi identico per Hamilton e Leclerc, 1.09.900 per Lewis, 6 millesimi in più per Charles: i due sono 9° e 10° e ora aspettano…
-
MIGLIORA ANCHE ANTONELLI, RUSSELL 3°
Bene anche Antonelli che fa un 1.09.845, benissimo Russell che passa Verstappen per 2 centesimi ed è terzo.
-
PIASTRI SI MIGLIORA
Piastri si migliora e si porta al comando con un 1.09.338.
-
NULLA DA FARE PER STROLL
Niente da fare per Stroll che a seguito del contatto contro le barriere non riuscirà a tornare in pista: partirà ultimo domani.
-
DISTACCHI CONTENUTI
Tra poco scenderanno tutti in pista quando mancano meno di 4' alla fine: tra Alonso, 4°, e Albon, 15°, c'è poco meno di mezzo secondo.
-
LA CLASSIFICA A 7' DALLA FINE
Questa è la classifica a 7' dalla fine: Leclerc si è appena migliorato ma è a rischio con il 14° tempo. Anche Hamilton deve fare attenzione.
-
🟠 MCLAREN SI PRENDE IL COMANDO
McLaren sale al comando con Norris che chiude in 1.09.469 davanti a Piastri per 158 millesimi. Verstappen scende al terzo posto con il tempo precedente, poi Alonso, Antonelli e Russell.
-
IN PISTA ANCHE GLI ALTRI BIG
In pista anche le Mercedes e le McLaren, arrivano i tempi tra poco…
-
VERSTAPPEN PRENDE IL COMANDO
Verstappen chiude in 1.09.754 e si prende il comando momentaneo del Q1 con quasi mezzo secondo su Hamilton.
-
🟡 A MURO STROLL!
Attenzione: Lance Stroll finisce a muro all'ingresso dell'ultima curva! Il canadese va a muro e torna subito in pista per rientrare ai box: botta sia con l'anteriore e poi con il posteriore per lui.
-
PRIMI TEMPI, IN PISTA ANCHE VERSTAPPEN
1.10.224 è il miglior tempo sinora di Lewis Hamilton, che chiude davanti a Bearman e Leclerc.
-
IN PISTA ANCHE LE DUE FERRARI
Subito in pista anche le due Ferrari con Hamilton che segue Leclerc.
-
🟢 INIZIANO LE QUALIFICHE
Partono ora le qualifiche del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort, in pista le due Haas, le due Alpine e Tsunoda.
-
🌡 LE TEMPERATURE
Fresco a Zandvoort oggi: 20°C la temperatura dell'aria, 34°C quella dell'asfalto e vento in arrivo da sud-ovest. Sembra che la pioggia stia lontana dal circuito quantomeno per la qualifica.
-
FERRARI IN DIFFICOLTÀ
Fine settimana difficile al momento per la Ferrari che sinora è risultata essere la quarta forza con Leclerc. Più in crisi Hamilton, che ieri è stato autore di due testacoda e che questa mattina ha chiuso 14°.
-
RUSSELL MULTATO PER IMPEDING SU ALONSO
Per questo impeding su Alonso avvenuto nel corso delle FP3, George Russell ha ricevuto una multa di 7.500 euro.
-
NORRIS FAVORITO PER LA POLE?
FP1, FP2 e FP3: Lando Norris ha comandato in tutti i turni di libere e ora punta alla pole. Riuscirà a bissare il risultato dello scorso anno?
-
SEGUITECI ANCHE IN DIRETTA SU YOUTUBE
Vi ricordiamo che potete seguire le qualifiche in diretta anche con il nostro commento su YouTube.
-
BUON POMERIGGIO A TUTTI!
Buon pomeriggio a tutti! La Formula 1 torna in azione e mancano 15' al via delle qualifiche del Gran Premio d'Olanda, seguitelo con noi!