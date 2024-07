F1 | GP Belgio, qualifiche: la cronaca live

A Spa-Francorchamps è tempo di qualifiche per definire la griglia di partenza del GP Belgio di Formula 1. Sullo storico tracciato situato nelle Ardenne sarà grande lotta per la pole position con la McLaren che si presenta da grande favorita dopo quanto fatto vedere da Lando Norris e Oscar Piastri nelle prove libere.

Da seguire con grande attenzione un Max Verstappen che avrà una penalità di 10 posizioni da scontare in griglia per la sostituzione del motore sulla sua Red Bull. Per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, invece, l'obiettivo è quello di confermarsi terza forza e di piazzarsi davanti alle Mercedes. Occhio alla variabile del meteo con una giornata che potrebbe regalarci scrosci di pioggia.