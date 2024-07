WEC | 6 ore di San Paolo, la cronaca live

Dopo la 24 Ore di Le Mans, il paddock del FIA World Endurance Championship fa ripartire i propri motori per la 6 ore di San Paolo, quinto appuntamento della stagione 2024. L'evento, che vedrà il ritorno del Mondiale WEC sul circuito di Interlagos, promette di dare grande spettacolo per la conformità della pista brasiliana a senso anti-orario, ma anche e soprattutto per la lotta iridata che si sussegue nelle classifiche.

La Porsche rimane sempre leader del campionato piloti (con Lotterer/Estre/Vanthoor) e costruttori, ma la Ferrari si è rifatta sotto dopo lo splendido successo di Fuoco/Molina/Nielsen lo scorso mese al Circuit de la Sarthe. L'equipaggio e la casa di Maranello si trovano ora secondi in classifica per una lotta che vedrà protagonista anche le Toyota con l'equipaggio di Kobayashi e De Vries che si riunirà con Mike Conway.

Battaglia assicurata anche in LMGT3 con Manthey EMA e Pure Rxcing al top con Porsche a pari punti. Insegue la BMW M4 GT3 #31 del Team WRT, in azione in Brasile con l'idolo locale Augusto Farfus

Cronaca di Alfredo Cirelli ed Andrea Mattavelli