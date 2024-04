F1 | GP Giappone, qualifiche: la cronaca live

Tempo di qualifiche per la Formula 1 nella terra del Sol Levante: vedremo nuovamente Max Verstappen in pole position, o ci sarà qualche sorpresa in prima fila? Inutile dire che l'olandese della Red Bull si ripresenta da strafavorito per le qualifiche di Suzuka, forte anche delle sue ultime due pole in Giappone e delle tre pole su tre conquistate finora in questa stagione.

La Ferrari si ripresenterà ancora una volta come il nemico n.1 dei tori austriaci con un Charles Leclerc sempre stato in prima fila nelle prime tre qualifiche dell'anno e un Carlos Sainz reduce dalla vittoria di Melbourne. Da non sottovalutare nemmeno le McLaren, che l'anno scorso a Suzuka fecero secondo e terzo sia in qualifica che in gara.