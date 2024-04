F1 | GP Cina, qualifiche: la cronaca live

Tre ore dopo la fine della prima Sprint Race del 2024, vinta da Max Verstappen, che così trionfa in una gara breve per l'ottava volta in carriera, la Formula 1 torna in azione. A Shanghai è tempo di qualifiche in vista del Gran Premio di domani. Proprio Verstappen andrà a caccia della quinta pole consecutiva, che lo porterebbe al livello di Senna (1989) e Hakkinen (1999). Chi proverà a fermarlo? Sicuramente il suo compagno di squadra, Sergio Pérez, che a Suzuka per la prima volta dopo 11 mesi è stato capace di tornare in prima fila e che nella Sprint ha chiuso terzo in rimonta, ma anche Lewis Hamilton, secondo tre ore fa, e le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Da non sottovalutare anche Lando Norris, che ieri ha conquistato la pole della Sprint sotto la pioggia ma che nella gara breve ha perso subito la leadership chiudendo sesto. Scopriamo assieme la griglia di partenza di domani in questo live.

Mattia Fundarò