MotoGP | GP Americhe, Sprint: la cronaca live

Tutto pronto ad Austin per la Sprint del GP delle Americhe di MotoGP. A partire dalla pole position sarà l'Aprilia di Maverick Vinales, che vedrà al suo fianco la rivelazione Pedro Acosta e Marc Marquez, da sempre favorito ad Austin. Soltanto quarto invece il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia. Chi la spunterà al Circuit of the Americas? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Moto.