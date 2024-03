F1 | GP Arabia Saudita, prove libere 3: la cronaca live

Ultima sessione di prove a Jeddah in vista delle qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo atto del Mondiale F1 2024. I protagonisti tornano in azione per le prove libere 3, turno più che mai importante per simulare il giro perfetto in una delle piste più impegnative del calendario.

Red Bull sfida la concorrenza in Medio Oriente, Max Verstappen parte da favorito contro le Ferrari ed il resto della concorrenza. Occhi puntati in ogni caso sulle Rosse, sempre puntuali contro il cronometro.