F1 | GP Brasile, Gara: la cronaca LIVE

Norris prova l'allungo iridato su Piastri, Antonelli sogna la prima vittoria, Leclerc apre la seconda fila: segui con noi l'attesissima gara di Interlagos
Il momento clou del weekend di San Paolo è arrivato con l'attesissima gara del GP Brasile, 21a tappa del Mondiale di Formula 1 2025. Dopo le emozioni della Sprint e delle qualifiche di ieri il circuito José Carlos Pace di Interlagos è pronto ad ospitare una tappa che potrebbe diventare importante per gli esiti del Campionato del Mondo tra una pista che ha fatto da scenario a molti momenti storici dello sport e un meteo imprevedibile nel cielo brasiliano.
Dopo la vittoria nella gara del sabato, Lando Norris partirà dalla pole position con la sua McLaren ed è determinato a concedere il bis per l'allungo iridato su Oscar Piastri, chiamato al riscatto dal -9 in classifica. Più che dal compagno australiano, però, il britannico dovrà guardarsi soprattutto dalla Mercedes con un Andrea Kimi Antonelli che, dopo il secondo posto nella Sprint e la prima fila conquistata, sogna la prima vittoria in carriera.
Grande curiosità anche sulla gara delle Ferrari con Charles Leclerc che cercherà di finire sul podio dalla terza piazza mentre Lewis Hamilton proverà una difficile rimonta dalla 13a casella dello schieramento. Ultimo ma non ultimo, Max Verstappen proverà la “mission impossible" di lottare per il vertice dopo la clamorosa eliminazione dal Q1: una rimonta che l'olandese aveva già compiuto l'anno scorso ad Interlagos, ma stavolta il pilota Red Bull dovrà sperare nella danza della pioggia.
Investigati nel frattempo Tsunoda e Stroll, attualmente 13° e 17° in gara
-
10th
REPLAY INCIDENTE PIASTRI-ANTONELLI-LECLERC
-
9th
Intanto dai box Mercedes rassicurano Kimi dicendo che la sua macchina è apposto. Al momento l'italiano è terzo a 1.3 secondi da Piastri
-
9th
BANDIERA VERDE
La corsa riprende e per ora non c'è investigazione sul contatto tra Piastri e Antonelli che ha portato al ritiro di Leclerc
-
8th
E intanto Verstappen ne approfitta della Virtual per fare la sosta a causa di una foratura causa detriti, mettendo la media e smarcando la strategia
-
7th
Piastri afferma che Antonelli non gli ha lasciato spazio e, per quanto non avrebbe torto, l'italiano della Mercedes era davanti all'australiano della McLaren al punto di corda
-
6th
VIRTUAL SAFETY CAR
Altra interruzione della gara dopo la prima SC per l'incidente di Bortoleto, sono due ora i ritirati della gara
-
6th
FUORI LECLERC
Danni gravi per il pilota Ferrari che ha la sospensione anteriore sinistra rotta a seguito della reazione a catena causata dalla manovra di Piastri, per ora è bandiera gialla…
-
6th
GREEN FLAG E INCIDENTE
La corsa riprende dopo 4 giri di interruzione e Piastri tenta l'attacco su Antonelli che va in testacoda e poi si tocca con lo sfortun
-
5th
Danni al fondo per Hamilton
Inizio gara da dimenticare per il pilota Ferrari che prima di Colapinto ha avuto un altro contatto alla S do Senna con Sainz
-
5th
TOP 10 PROVVISORIA
- Norris
- Antonelli
- Leclerc
- Piastri
- Hadjar
- Lawson
- Russell
- Bearman
- Gasly
- Alonso
-
4th
Intanto il danno all'ala sulla Ferrari di Hamilton è dovuto ad un contatto dell'anglo-caraibico con la Alpine di Colapinto nel rettilineo giusto dopo l'ingresso della pit-lane. Lewis che ha approfittato della SC per fare la sosta insieme a Tsunoda e mettere le gomme bianche insieme alla sostituzione dell'ala anteriore
-
3rd
Alla partenza Lawson ha guadagnato una posizione su Russell
Intanto Bortoleto è stato portato fuori da Stroll dopo essersi affiancato al canadese della Aston Martin in curva 10
-
2nd
SAFETY CAR
Primo ritirato di giornata per Bortoleto dopo il botto alla curva 10 mentre si vede Hamilton con il muso rotto
-
1st
A MURO BORTOLETO!
Rotta l'ala anteriore in curva 10 per il brasiliano!
Problemi invece per Lewis Hamilton che, a causa di un contatto nel gruppo centrale, è sceso in 17a posizione
-
SEMAFORI ROSSI E VIA!!!
Parte il GP Brasile con Norris che mantiene la prima posizione su Norris, poi Leclerc terzo davanti a Piastri che è già sotto attacco da parte delle Racing Bulls!
-
GIRO DI FORMAZIONE
Inizia il giro di formazione, grande attesa per una partenza che vedrà tante scelte diverse a livello di strategie
-
SCELTA GOMME
Norris, Leclerc, Piastri e Russell con le gomme medie alla partenza, mentre Andrea Kimi Antonelli e le due Racing Bulls rischiano la Soft per il primo stint.
Gomma morbida anche per Hamilton mentre Aston Martin, Red Bull e Ocon (anche lui dalla pit-lane) partiranno con le gomme dure
-
Prima fila di grandi occasioni quest'oggi: Lando Norris dalla pole proverà ad allungare in classifica dopo la vittoria nella Sprint con cui si è già portato a +9 sul compagno Oscar Piastri, mentre il nostro Andrea Kimi Antonelli dalla seconda piazza proverà ad attaccare il britannico e a sognare la sua prima vittoria in carriera
-
Verstappen dalla pit-lane
Ricordiamo che, dopo l'eliminazione clamorosa dal Q1 di Max, la Red Bull ha scelto di rompere il regime di parco chiuso per rifare il setup della vettura: questo ovviamente farà in modo che Verstappen scatterà ultimo nella sua “mission impossible" di migliorare la rimonta che fece lo scorso anno sempre ad Interlagos
-
CONDIZIONI METEO
Dopo la pioggia scesa nella mattinata la pista si presenta asciutta con temperature miti (17° aria, 31° asfalto) per la gara, ma l'incognita resta con la FIA che da il 40% possibilità di una nuova precipitazione nel corso del Gran Premio di San Paolo.
-
Andiamo a rivivere le emozioni delle qualifiche che hanno visto la pole position di Lando Norris davanti ad Andrea Kimi Antonelli e a Charles Leclerc
-
Buonasera da Interlagos!
Bentornati su LiveGP per il live blogging dell'attessisima gara del GP Brasile di Formula 1!