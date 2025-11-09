F1 | GP Brasile, Gara: la cronaca LIVE

Il momento clou del weekend di San Paolo è arrivato con l'attesissima gara del GP Brasile, 21a tappa del Mondiale di Formula 1 2025. Dopo le emozioni della Sprint e delle qualifiche di ieri il circuito José Carlos Pace di Interlagos è pronto ad ospitare una tappa che potrebbe diventare importante per gli esiti del Campionato del Mondo tra una pista che ha fatto da scenario a molti momenti storici dello sport e un meteo imprevedibile nel cielo brasiliano.

Dopo la vittoria nella gara del sabato, Lando Norris partirà dalla pole position con la sua McLaren ed è determinato a concedere il bis per l'allungo iridato su Oscar Piastri, chiamato al riscatto dal -9 in classifica. Più che dal compagno australiano, però, il britannico dovrà guardarsi soprattutto dalla Mercedes con un Andrea Kimi Antonelli che, dopo il secondo posto nella Sprint e la prima fila conquistata, sogna la prima vittoria in carriera.

Grande curiosità anche sulla gara delle Ferrari con Charles Leclerc che cercherà di finire sul podio dalla terza piazza mentre Lewis Hamilton proverà una difficile rimonta dalla 13a casella dello schieramento. Ultimo ma non ultimo, Max Verstappen proverà la “mission impossible" di lottare per il vertice dopo la clamorosa eliminazione dal Q1: una rimonta che l'olandese aveva già compiuto l'anno scorso ad Interlagos, ma stavolta il pilota Red Bull dovrà sperare nella danza della pioggia.

Andrea Mattavelli