Santa Devota, Rascasse, Tabac, Massenet, il Casinò sono solo alcuni dei punti più iconici e conosciuti del Mondiale di Formula 1. Tutti luoghi che i piloti affrontano questo weekend in uno degli appuntamenti storici del Circus che sulle strade del Principato di Monaco disputa l'ottavo appuntamento del Mondiale 2024. Un appuntamento attesissimo per quello che può essere lo sviluppo del campionato dopo quanto visto a Imola con un Max Verstappen che non è stato così inattaccabile come in gran parte dei precedenti weekend.

Anche nel Principato, l'olandese sta avendo grosso filo da torcere, in particolare per merito di Charles Leclerc: il padrone di casa, già in pole nel 2021 e nel 2022, quest'anno vuole rompere una tradizione sinora negativa sulle strade della sua infanzia e vuole iniziare a farlo da un'ipotetica e sognata terza pole in quattro anni. Leclerc ha chiuso al comando FP2 e FP3 con un buon margine sulla concorrenza, risultando estremamente veloce e consistente. Maggiori difficoltà per Verstappen, con l'olandese che dopo un venerdì più complesso ha alzato il ritmo nella mattina del sabato per avvicinarsi alla vetta. Positivo anche il rendimento di Hamilton, sempre in top-3 in tutti e tre i turni di libere e autore sinora del suo miglior weekend dell'anno.

Un occhio di riguardo è da tenere anche per Sainz, per Alonso e per le due McLaren di Norris e Piastri: concorrenza altissima sia per la pole position e - di conseguenza - anche per la gara. Il sabato, oggi, sarà ancora più importante del solito: seguite con noi tutta la qualifica in diretta. Vi ricordiamo di aggiornare la pagina per vedere gli ultimi aggiornamenti.

Mattia Fundarò